महालक्ष्मी व्रत में 16 अंक का क्या है विशेष महत्व? ज्योतिषाचार्य से जानिए इसके पीछे का गहरा रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महालक्ष्मी व्रत मां लक्ष्मी को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा से लेकर व्रत की अवधि तक कई चीजों में इस संख्या का प्रयोग किया जाता है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषाचार्य चंद्रेश शर्मा के अनुसार, 'महालक्ष्मी व्रत में 16 का अंक केवल एक संख्या नहीं, बल्कि पूर्णता, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है।' आइए जानते हैं कि इस व्रत में 16 अंक को इतना खास क्यों माना जाता है।

देवी लक्ष्मी से जुड़ी हैं 16 कलाएं हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को 16 कलाओं की देवी माना गया है। यही वजह है कि महालक्ष्मी व्रत में 16 संख्या का विशेष महत्‍व है। मान्यता है कि 16 कलाएं जीवन में सुख, सौभाग्य, वैभव और समृद्धि के अलग-अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी कारण महालक्ष्मी व्रत के दौरान मां लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़ी धार्मिक नियम और रीतियों में 16 अंक का प्रयोग शुभ माना जाता है।

16 दिनों तक की जाती है मां लक्ष्मी की पूजा महालक्ष्मी व्रत लगातार 16 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान भक्त मां लक्ष्मी की नियमित पूजा करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं।चंद्रेश जी बताते हैं, 'पूरे 16 दिनों तक श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करने से साधक को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है।'