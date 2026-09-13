गणेश चतुर्थी पर किन राशियों पर मेहरबान होंगे गजानन? ज्योतिषाचार्य से जानिए अपनी राशि का हाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2026) का अत्यंत विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार यह पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। यह पर्व विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से भक्त के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषियों के अनुसार, गणेश चतुर्थी का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन ग्रहों का विशेष योग कई राशियों के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। इन राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा मेष राशि: केंद्र और त्रिकोण भावों में ग्रहों के अनुकूल गोचर से आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। आपकी कार्यकुशलता और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा धन लाभ के योग बनेंगे।

मिथुन राशि: गणेश जी की कृपा से मिथुन राशि के जातकों की बुद्धि और वाणी में अद्भुत निखार आएगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सिंह राशि: आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। करियर में नए और शुभ अवसर प्राप्त होंगे तथा जीवन से विघ्न-बाधाएं दूर होंगी।

धनु राशि: आपके जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा। व्यापार और करियर के क्षेत्र में चल रही रुकावटें समाप्त होंगी और भाग्योदय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।