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Ganesh Visarjan 2026: 15 सितंबर को होगा डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन, जानिए शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम 

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Sun, 13 Sep 2026 10:57 AM (IST)

वैदिक पंचांग के अनुसार, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन 15 सितंबर ...और पढ़ें

कब करें गणपति का विसर्जन (Picture Credit- AI Generated)

कब करें गणपति का विसर्जन (Picture Credit- AI Generated)  

HighLights

  1. 15 सितंबर 2026 को डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन।

  2. विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त और विशेष समय।

  3. गणपति विसर्जन के दौरान पालन करने योग्य नियम।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2026) मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी को गणपति के जन्मोत्सव के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।

इस अवसर पर घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। कई लोग डेढ़ दिन में भी गणपति विसर्जन करते हैं। अगर आप भी डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।

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(Picture Credit- AI Generated)  

किस दिन किया जाएगा डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन

वैदिक पंचांग के अनुसार, डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन (Ganesh Chaturthi 2026) 15 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है-
प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत)- दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से 01 बजकर 58 मिनट तक
अपराह्न मुहूर्त (शुभ)- दोपहर 03 बजकर 31 मिनट से शाम 05 बजकर 03 मिनट तक
सायाह्न मुहूर्त (लाभ)- रात 08 बजकर 03 मिनट से 09 बजकर 31 मिनट तक (लेख में दोपहर लिखा था, जिसे सुधार कर रात किया गया है)
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर)- रात 10 बजकर 59 मिनट से 03 बजकर 22 मिनट तक (16 सितंबर)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 44 मिनट से 05 बजकर 41 मिनट तक
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 02 मिनट से 12 बजकर 51 मिनट तक
विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 29 मिनट से 03 बजकर 18 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त- शाम 06 बजकर 35 मिनट से 06 बजकर 59 मिनट तक
रवि योग- सुबह 06 बजकर 17 मिनट से 03 बजकर 21 मिनट तक

गणपति विसर्जन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

  • गणपति विसर्जन के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें।
  • गणेश जी को विधिपूर्वक मोदक और लड्डू का भोग जरूर लगाएं।
  • प्रभु से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें।
  • भगवान गणेश के विसर्जन के दौरान स्वयं साफ कपड़े धारण करें। इस दौरान काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
  • विधिपूर्वक भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में प्रवाहित करें।
  • गणेश उत्सव के दौरान तामसिक भोजन का सेवन न करें और किसी से वाद-विवाद करने से बचें।

यह भी पढ़ें- गणेश चतुर्थी 2026: पहले दिन मोदक से लेकर 10वें दिन के महाप्रसाद तक, जानें गणपति के 10 दिनों के भोग का महत्व

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।