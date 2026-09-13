Ganesh Visarjan 2026: 15 सितंबर को होगा डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन, जानिए शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2026) मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी को गणपति के जन्मोत्सव के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।

इस अवसर पर घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। कई लोग डेढ़ दिन में भी गणपति विसर्जन करते हैं। अगर आप भी डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।

' (Picture Credit- AI Generated) किस दिन किया जाएगा डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन वैदिक पंचांग के अनुसार, डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन (Ganesh Chaturthi 2026) 15 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है-

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत)- दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से 01 बजकर 58 मिनट तक

अपराह्न मुहूर्त (शुभ)- दोपहर 03 बजकर 31 मिनट से शाम 05 बजकर 03 मिनट तक

सायाह्न मुहूर्त (लाभ)- रात 08 बजकर 03 मिनट से 09 बजकर 31 मिनट तक (लेख में दोपहर लिखा था, जिसे सुधार कर रात किया गया है)

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर)- रात 10 बजकर 59 मिनट से 03 बजकर 22 मिनट तक (16 सितंबर)