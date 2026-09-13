गणेश चतुर्थी संग तीज का संयोग: क्यों नहीं देखते चौथ का चांद? ज्योतिषाचार्य ने बताया आगरा का अभिजीत मुहूर्त

जागरण संवाददाता, आगरा। गणेश चतुर्थी पर सोमवार को पूरा शहर गणपति बप्पा की भक्ति में रंगा नजर आएगा। घरों से लेकर मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों तक विघ्नविनाशक भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गणेशोत्सव के आयोजन होंगे।

गोकुलपुरा के प्राचीन श्री सिद्धि विनायक मंदिर से गणेश जी के लकड़ी के विग्रह को पारंपरिक नगर भ्रमण कराया जाएगा। वहीं श्रीमन:कामेश्वर महादेव मंदिर की गली स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में भव्य फूल बंगला सजाकर छप्पन भोग लगाया जाएगा। 380 वर्ष प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर से निकाली जाएगी शोभायात्रा गोकुलपुरा स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर आगरा के प्राचीन गणेश मंदिरों में प्रमुख माना जाता है। मंदिर के महंत पं. मनीष शर्मा के अनुसार मंदिर में स्थापित गणेश विग्रह खुदाई के दौरान कुएं से प्राप्त हुआ था। मंदिर की स्थापना करीब 380 वर्ष पूर्व संवत 1700 यानी 1646 ईस्वी में हुई थी। बाद में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1760 में मंदिर का सुंदरीकरण कराया और यहां पीपल का वृक्ष भी लगाया।

कमला नगर में 25 फीट की गणेश प्रतिमा बनेगी आकर्षण मान्यता के अनुसार महादजी सिंधिया आगरा प्रवास के दौरान मंदिर में पूजन-अर्चन कराते थे। उनके संरक्षण में गणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा की परंपरा शुरू हुई, जो 1860 तक चली। बाद में बंद हुई यह परंपरा 1959 में फिर शुरू हुई और आज भी जारी है। इस शोभायात्रा में गणेश जी के लकड़ी के विग्रह को रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है।

यह भी पढ़ें- IIT दिल्ली करेगी पर्यटकों की संख्या निर्धारित, ताजमहल की धारण क्षमता तय करने को ASI ने भेजा प्रस्ताव तीज और गणेश चतुर्थी का संयोग इस बार गणेश चतुर्थी के साथ हरतालिका तीज का भी संयोग बन रहा है। मंदिर महंत पं. मनीष शर्मा के अनुसार चतुर्थी तिथि 14 सितंबर सुबह सात बजकर छह मिनट से 15 सितंबर सुबह सात बजकर 44 मिनट तक रहेगी। गणेश प्रतिमा स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर दो मिनट से दोपहर एक बजकर 31 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर नौ मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। पूजन में गणेश जी को हरी दुर्वा, मोदक, पंचमेवा, फल, नारियल और तांबूल अर्पित करने की परंपरा है। पीत वस्त्र पर चावल से स्वास्तिक बनाकर प्रतिमा स्थापित कर पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन किया जाएगा।

पंडालों में स्थापित होंगी मूर्तियां कमला नगर-बल्केश्वर में पोला भाई ग्रुप की ओर से 19वां विशाल गणेश महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी राजा शर्मा ने बताया कि कमला नगर गणेश चौक, छोटे गुरुद्वारे के पास स्थापित होने वाली गणेश जी की मूर्ति प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। करीब 25 फीट ऊंची और 6700 किलोग्राम वजनी मूर्ति को कोलकाता के कारीगरों ने दो महीने की मेहनत से पर्यावरण मित्र सामग्री से तैयार किया है।

गोकुलपुरा के सिद्धि विनायक मंदिर से निकलेगी प्राचीन शोभायात्रा मूर्ति को क्रेन की मदद से पंडाल में स्थापित किया गया। पोला भाई ने बताया कि मूर्ति निर्माण में मिट्टी, गोबर, जौ, हल्दी और अन्य प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे विसर्जन के दौरान यमुना को नुकसान न पहुंचे। मूर्ति का विसर्जन भी क्रेन के माध्यम से गणेश चतुर्दशी पर किया जाएगा। कृष्णा पंडित और आचार्य सचिन दीक्षित के अनुसार 11 दिन तक चलने वाले महोत्सव में प्रतिदिन तीन बार आरती होगी। सुबह पांच बजे मंगला आरती, नौ बजे आरती और रात नौ बजे आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं अन्य पंडालों के साथ घरों में भी गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना के लिए लोगों ने बाजार में मूर्ति पसंद की।