Guru Gochar 2026: नए साल में देवगुरु बृहस्पति दो बार करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों को होगा सर्वाधिक लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। अगले साल देवताओं के गुरु बृहस्पति देव दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। इन राशियों को करियर और कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलेगी। साथ ही सभी प्रकार के बिगड़े काम बनेंगे। आइए, गुरु राशि परिवर्तन के बारे में सबकुछ जानते हैं-

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरु गोचर 2026 देवताओं के गुरु बृहस्पति देव नए साल यानी 2026 के जून महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देव 02 जून को देर रात 01 बजकर 49 मिनट पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बृहस्पति देव 30 अक्टूबर तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। इनमें वृषभ और कन्या राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा।

गुरु गोचर 2026 बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने के बाद 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बृहस्पति देव कई महीने तक रहेंगे। इसके बाद साल 2027 के जनवरी महीने में पुनः वक्री चाल चलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव के सिंह राशि में गोचर करने से भी कई राशि के जातकों के जीवन में बदलाव आएगा। खासकर, कर्क राशि और तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ देखने को मिल सकता है।