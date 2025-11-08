Language
    Gochar November 2025: नवंबर में होने जा रहे हैं ये 5 बड़े गोचर, जानिए क्या पड़ेगा आपकी राशि पर असर?

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    नवंबर के माह में 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमं गुरु, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह शामिल है। इस माह में होने वाले गोचर का प्रभाव 12 राशियों के जीवन पर भी किसी-न-किसी रूप में पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं कि ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

    Gochar November 2025 आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का माह ग्रहों की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस माह में हो रहे ग्रह गोचर का सीधा असर आपकी राशि पर भी पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, इन ग्रह गोचर से जातक के करियर, धन प्रबंधन और संबंधों आदि में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

    इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन

    • 16 नवंबर  सूर्य, वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस राशि परिवर्तन से कुछ जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सरकारी काम में भी लाभ देखने को मिल सकते हैं।
    • 18 नवंबर - इस दिन शुक्र ग्रह अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।
    • 18 नवंबर - इस दिन से शनि मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होने से कुछ जातकों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को इससे नौकरी में फायदा मिल सकता है।
    • 18 नवंबर - इस दिन से बुध वक्री होंगे और 27 नवंबर से मार्गी होंगे। इस परिवर्तन से व्यापार से जुड़े जातकों को फायदा मिल सकता है।
    • 24 नवंबर - इस दिन से गुरु (बृहस्पति) वक्री होंगे। इससे कुछ राशि के जातकों को निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ जातकों को निवेश, शिक्षा और धन संबंधी मामलों में रुकावट देखने को मिल सकती है।
    • 27 नवंबर - इस दिन पर शुक्र देव वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इससे कुछ राशि के जातकों के आर्थिक मामलों में बदलाव आ सकते हैं।

    आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर -

    1. मेष राशि - आपको नौकरी और करियर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
    2. वृषभ राशि - वैवाहिक जीवन खुशहार रहेगा। साथ ही कोर्टसंबंधी मामलों में भी राहत मिल सकती है।
    3. मिथुन राशि - कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पार्टनर और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा।
    4. कर्क राशि - प्रेम संबंधों में मजबूत आएगी। महत्वपूर्ण काम सफल हो सकते हैं।
    5. सिंह राशि - इस राशि के जातकों को संपत्ति से लाभ मिल सकता है। साथ ही मानसिक शांति का भी अनुभव होगा।
    6. कन्या राशि - इस राशि के जातकों को प्रमोशन मिल सकती है। साथ ही आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
    7. तुला राशि - तुला वालों को नवंबर माह में धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में बेहतर देखने को मिलेंगे।
    8. वृश्चिक राशि - नवंबर के माह में वृश्चिक राशि के जातकों को करियर में सफलता मिल सकती है। 
    9. धनु राशि - इस माह में आपके खर्च बढ़ेगें। वहीं पुराने काम भी पूरे हो सकते हैं।
    10. मकर राशि - मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राशि परिवर्तन से आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
    11. कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों को इस महीने नौकरी में सम्मान मिल सकता है। 
    12. मीन राशि - नवंबर में होने वाले ग्रह गोचर का मीन राशि के जातकों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आपकी धार्मिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।  
    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।