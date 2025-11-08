Gochar November 2025: नवंबर में होने जा रहे हैं ये 5 बड़े गोचर, जानिए क्या पड़ेगा आपकी राशि पर असर?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का माह ग्रहों की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस माह में हो रहे ग्रह गोचर का सीधा असर आपकी राशि पर भी पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, इन ग्रह गोचर से जातक के करियर, धन प्रबंधन और संबंधों आदि में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

