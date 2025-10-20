Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025: दीवाली से इन राशियों की बदलेगी तकदीर, गणेश जी की कृपा से आर्थिक तंगी होगी दूर

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:44 AM (IST)

    ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 20 अक्टूबर को दीवाली है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि दीवाली से मिथुन और कन्या राशि के जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से इन राशियों को कारोबार में सफलता, करियर में उन्नति, धन लाभ और सुख-समृद्धि प्राप्त होगी। सभी बिगड़े काम बनेंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Diwali 2025: दीवाली की लकी राशियां

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज यानी 20 अक्टूबर को दीवाली है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर प्रदोष काल में धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धार्मिक मत है कि दीवाली के दिन मां लक्ष्मी धन और भगवान गणेश सुख और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। दीवाली से इन राशि के जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा (Lord Ganesha Favorite zodiac signs) पर बरसेगी। उनकी कृपा से इन राशियों की तकदीर बदल सकती है।

    मिथुन राशि

    3

    मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश हैं। इसके लिए मिथुन राशि के जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा पर सदैव बरसती रहती है। उनकी कृपा से मिथुन राशि के जातक कारोबार में सफल होते हैं। भगवान गणेश की कृपा से दीवाली के दिन से मिथुन राशि के जातकों का भाग्योदय होगा।

    कारोबार में तेजी आएगी। करियरसंबंधी परेशानी दूर होगी और करियर को नया आयाम मिलेगा। भगवान गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम बनेंगे। हर मनोकामना पूरी होगी। घर में खुशियों का आगमन होगा। दीवाली पूजा में लक्ष्मी नारायण जी को भगवान गणेश को दूर्वा औरमोदक और कमल का फूल अर्पित करें।

    कन्या राशि

    6

    कन्या राशि के स्वामी भी ग्रहों के राजकुमार बुध देव हैं और आराध्य रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश हैं। इस राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। इसके लिए कन्या राशि के जातकों को कारोबार में उम्मीद से अधिक आमदनी होगी। कारोबार में चार चांद लग जाएंगे। भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाएंगे।

    घर में सुख-समृद्धि और शांति आएगी। निवेश से दोगुना रिटर्न मिलेगा। आय में बढ़ोतरी होगी। नकारात्मक शक्ति दूर होगी। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए दीवाली के दिन गन्ने के रस से भगवान गणेश का अभिषेक करें। साथ ही पूजा के समय गजानन को मोदक और मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें।

     

    यह भी पढ़ें- Happy Diwali Greetings Wishes: इस दिवाली अपनों को भेजें ये खास संदेश, जिंदगी भर याद रहेगा, इन आकर्षक उपहारों पर भी डालें नजर

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025: नारियल से लेकर सिंदूर तक, Diwali Puja की हर सामग्री देती है खास संकेत...


    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।