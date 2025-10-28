Chandra Gochar 2025: सोने की तरह चमकेगी इन राशियों की तकदीर, खुशियों से भर जाएगा जीवन

Language
    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    मन के कारक चंद्र देव 28 अक्टूबर को देर रात धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इस राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उन्हें आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। विशेष रूप से कर्क और तुला राशि वालों को लाभ होगा, जिसमें मन की शांति, धन-संपत्ति में वृद्धि, कार्यों में सफलता और मानसिक परेशानियों से निजात शामिल है।

    Chandra Gochar 2025: चंद्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मन के कारक चंद्र देव मंगलवार 28 अक्टूबर को देर रात में राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में चंद्र देव धनु राशि में विराजमान हैं। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा, कई राशि के जातकों को मानसिक तनाव की समस्या से निजात मिलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

    चंद्र देव राशि परिवर्तन

    मन के कारक चंद्र देव मंगलवार 28 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 14 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय चंद्र देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

     

    कर्क राशि

    4

    कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्र देव हैं और आराध्य भगवान शिव हैं। इस राशि के जातकों पर चंद्र देव की असीम कृपा बरसती है। उनकी कृपा से हर शुभ काम में समय और परिश्रम के अनुसार अवश्य ही फल मिलता है। वहीं, चंद्र देव के मकर राशि में गोचर करने से मन प्रसन्न रहेगा। माता जी से लगाव बढ़ेगा। मानसिक सुख और शांति मिलेगी। भौतिक विषयों में आपकी रूचि बढ़ेगी। धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। शुभ कामों में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करनी पड़ेगी। लोगों के मध्य आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके लिए घरवालों के मन में प्यार और स्नेह रहेगा। पिता जी से सुख और संपत्ति प्राप्त होगी।

    तुला राशि

    7

    चंद्र देव के मकर राशि में गोचर करने से तुला राशि के जातक यात्रा कर सकते हैं। श्रेष्ठ लोगों से आपकी मित्रता और निकटता बढ़ेगी। आप में अधीरता यानी धैर्य का विकास होगा। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह समय उत्तम है। खासकर, विवाह से संबंधित चीजों की बिक्री बढ़ेगी। न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। यह समय आपके लिए अनुकूल है। कारोबार में सफलता मिलेगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी। संतान सुख मिलेगा। मानसिक परेशनी से मुक्ति मिलेगी। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। परिवारजनों का साथ मिलेगा।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

     