Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, खुशियों से भर जाएगा संसार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चंद्र देव को मन का कारक माना जाता है। चंद्र देव की कृपा बरसने से व्यक्ति को सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं, चंद्रमा के कमजोर होने म से जातक को मानसिक तनाव की परेशानी होती है। साथ ही सभी शुभ कामों में बाधा आती है। इसके लिए ज्योतिष कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने की सलाह देते हैं।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मन के कारक चंद्र देव ने राशि परिवर्तन किया है। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से दो राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। साथ ही घर खुशियों से भर जाएगा। आइए, इन दो राशियों के बारे में जानते हैं-



तुला राशि चंद्र देव के मेष राशि में गोचर करने से तुला राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से आपको मान-सम्मान और नई पहचान मिलेगी। साथ ही आप आंतरिक शक्ति को महसूस करेंगे। इस शक्ति के माध्यम से आप विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जलीय यात्रा के योग बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जलीय यात्रा से आपको लाभ मिले। धैर्य को शस्त्र बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप वाले गुणों का विकास होगा। सेवा या कानून क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता आ सकता है।