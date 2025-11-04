Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, खुशियों से भर जाएगा संसार
मन के कारक चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर तुला और मकर राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। तुला राशि वालों को मान-सम्मान, आंतरिक शक्ति और सेवा क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जबकि मकर राशि वालों को मानसिक शांति, धन-संपत्ति में वृद्धि और सामाजिक कार्यों में यश प्राप्त होगा, जिससे उनके बिगड़े काम बनेंगे और खुशहाली आएगी।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चंद्र देव को मन का कारक माना जाता है। चंद्र देव की कृपा बरसने से व्यक्ति को सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं, चंद्रमा के कमजोर होने म से जातक को मानसिक तनाव की परेशानी होती है। साथ ही सभी शुभ कामों में बाधा आती है। इसके लिए ज्योतिष कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने की सलाह देते हैं।
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मन के कारक चंद्र देव ने राशि परिवर्तन किया है। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से दो राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। साथ ही घर खुशियों से भर जाएगा। आइए, इन दो राशियों के बारे में जानते हैं-
तुला राशि
चंद्र देव के मेष राशि में गोचर करने से तुला राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से आपको मान-सम्मान और नई पहचान मिलेगी। साथ ही आप आंतरिक शक्ति को महसूस करेंगे। इस शक्ति के माध्यम से आप विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जलीय यात्रा के योग बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जलीय यात्रा से आपको लाभ मिले। धैर्य को शस्त्र बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप वाले गुणों का विकास होगा। सेवा या कानून क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता आ सकता है।
मकर राशि
चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से मकर राशि के जातकों को जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। माता जी से आपका लगाव बढ़ेगा। आपके स्वभाव में विनम्रता, शालीनता और उदारता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। भौतिक विषयों में आपकी रूचि बढ़ेगी। धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कठिन परिश्रम करनी पड़ सकती है। समाज से जुड़े कार्य पूरे होंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। साथ ही यश और कीर्ति दूर-दूर तक फैलेगी। सरकारी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। संतान से आपको सुख मिलेगा। बिगड़े काम बनेंगे। सफेद चीजों का दान करने से चंद्र देव की कृपा बरसेगी।
यह भी पढ़ें- Chandra Gochar 2025: देव दीवाली तक इन राशियों पर बरसेगी भगवान शिव की कृपा, पूरी होगी मनचाही मुराद
यह भी पढ़ें- Chandra Gochar 2025: हीरे की तरह चमकेगी इन राशियों की किस्मत, खुशियों से भर जाएगा घर-आंगन
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।