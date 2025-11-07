Language
    Budh Vakri 2025: बुध के वक्री होने पर पैसों के लेन-देन से बचें ये राशियां, जानें किस्मत का हाल

    By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) हो रहे हैं। ऐसे में आइए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि तुला से धनु राशि के जातकों पर बुध देव के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा?

    Hero Image

    Budh Vakri 2025: बुध वक्री का असर।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) हो रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों को बातचीत में सावधानी रखने और पैसों के मामले में जल्दीबाजी न करने की सलाह दी जा रही है। आइए तुला से धनु राशि के लोगों पर बुध देव के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा जानते हैं।

    तुला (Libra) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    Tula

    बुध आपके नौवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे। इस समय आपके शब्द, पैसे और पारिवारिक संबंध प्रमुख होंगे। बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। बड़े आर्थिक निर्णय या उधार से बचें। बुध के आठवें भाव पर दृष्टि से छुपी हुई बातें और मिल-जुलकर ली गई संपत्ति को संभालने में सावधानी आवश्यक है। लंबी समय की वित्तीय योजना की समीक्षा के लिए यह समय अच्छा है।

    उपाय

    • बुधवार की सुबह पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं।
    • बुध प्रत्यक्ष होने तक उधार या पैसा देने-लेने से बचें।

    वृश्चिक (Scorpio) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    Vrishak

    बुध आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके पहले भाव में वक्री होंगे। यह खुद को परखने और बदलने का समय है। पुराने निर्णयों को दोबारा देखना या वर्तमान रास्ते पर सवाल करना संभव है। बुध के सातवें भाव पर प्रभाव से रिश्तों में संवाद में अंतर हो सकता है, इसलिए स्पष्ट और धैर्यपूर्वक बातचीत करें। यह समय व्यक्तिगत विकास और रिश्तों में सुधार का है।

    उपाय

    • बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
    • भावनात्मक तनाव कम करने के लिए रोज ध्यान करें।

    धनु (Sagittarius) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    Dhanu (1)

    बुध आपके सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके बारहवें भाव में वक्री होंगे। साझेदारी या पेशेवर सहयोग में उलझन हो सकती है। छिपी हुई बातें या अनकही समस्याएं सामने आ सकती हैं। बुध के छठे भाव पर दृष्टि से तनाव को सही तरीके से मैनेज करें। अनावश्यक विवाद से बचें। खुद के आराम पर भी ध्यान दें। अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन में देरी संभव है। बुध प्रत्यक्ष होने पर स्पष्टता लौटेगी।

    उपाय

    • जरूरतमंदों को हरी सब्जियां या फल दान करें।
    • शांति और स्पष्टता के लिए विष्णु सहस्रनाम का जप करें।
    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।