    Budh Vakri 2025: बुध के वक्री होने पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या होगा असर?

    By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:30 AM (IST)

    9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) होने जा रहे हैं। ऐसे में आइए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि कर्क से कन्या राशि के लोगों पर बुध देव के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा?

    Budh Vakri 2025: बुध 9 नवंबर को होंगे वक्री।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) हो रहे हैं। बुध हमारे बातचीत, सोच और फैसलों का ग्रह है। जब यह वृश्चिक राशि में वक्री होते है, तो हमारा ध्यान भावनाओं और छिपी सच्चाईयों पर होता है। इस समय धैर्य रखना जरूरी है। किसी से बात करते समय सावधानी रखें, यात्रा या पैसों के मामले में जल्दीबाजी न करें। अपने फैसलों और भावनाओं को समझें, और धीरे-धीरे सही दिशा में कदम बढ़ाएं।

    कर्क (Cancer) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    Kark-New

    बुध आपके बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और 9 नवम्बर को यह आपके पांचवें भाव में वक्री होंगे। इस समय प्रेम, क्रिएटिव काम और बच्चों से जुड़े मामलों का दुबारा से रिव्यु करना जरूरी है। पुराने प्रेम संबंध सामने आ सकते हैं या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। बुध के ग्यारहवें भाव पर दृष्टि से मित्र और सामाजिक संबंध मददगार साबित हो सकते हैं। बिना जांच-पड़ताल के बड़े निवेश या कमिटमेंट से बचें।

    उपाय

    • बुधवार को जरूरतमंदों को हरी पत्तेदार सब्जियां दान करें।
    • हर बुधवार भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं।

    सिंह (Leo) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    Singh

    बुध आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, और यह आपके चौथे भाव में वक्री होंगे। घर, संपत्ति या वाहनों से जुड़े मामलों में देरी या उलझन हो सकती है। पारिवारिक चर्चा भावनात्मक रूप से तेज हो सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें। बुध के दसवें भाव पर प्रभाव से कामकाज में थोड़ी रुकावट या देरी हो सकती है। इस समय योजनाओं को व्यवस्थित करना और सोच-समझकर कदम उठाना लाभकारी रहेगा।

    उपाय

    • बुधवार को लड़कियों को हरे चूड़ियां या मिठाइयां दें।
    • शांति और स्पष्टता के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें।

    कन्या (Virgo) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    Kanya (1)

    बुध आपके पहले और दसवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। इस समय आपके संवाद और भाई-बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी यात्राओं में देरी या गलतफहमी हो सकती है। बुध के नौवें भाव पर दृष्टि से अपने विश्वास या मार्गदर्शकों के साथ दुबारा जुड़ने का अवसर मिलेगा। लेखन, योजना और रणनीति में अच्छा परिणाम मिलेगा। जल्दबाजी में यात्रा या कागजातों पर हस्ताक्षर करने से बचें।

    उपाय

    • बुधवार को हरी दाल भगवान विष्णु को अर्पित करें।
    • जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।