Budh Vakri 2025: बुध के वक्री होने पर क्या पड़ेगा मकर से मीन राशि के जातकों पर असर?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) हो रहे हैं। कुछ राशियों को नए काम शुरू करने के बजाय पुराने प्लान को सुधारने की सलाह दी जा रही है। आइए मकर से मीन राशि के लोगों पर बुध देव के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा जानते हैं।

मकर (Capricorn) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025 बुध आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके ग्यारहवें भाव में वक्री होंगे। लंबे समय के लक्ष्यों और पेशेवर संबंधों की समीक्षा का समय है। सहकर्मियों या मित्रों के साथ संवाद में गलतफहमी हो सकती है। बुध के पांचवें भाव पर दृष्टि से क्रिएटिविटी या प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है। नए काम शुरू करने की बजाय पुराने योजनाओं को सुधारें।

उपाय बुधवार को तुलसी के पौधे को पानी दें।

संतुलन और ध्यान के लिए हरा रुमाल हमेशा साथ रखें। कुंभ (Aquarius) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025 बुध आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके दसवें भाव में वक्री होंगे। पेशेवर मामलों में देरी या गलतफहमी संभव है। महत्वपूर्ण निर्णय या नए कॉन्ट्रैक्ट्स में जल्दबाजी न करें। बुध के चौथे भाव पर प्रभाव से काम और परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। परिवार और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। यह समय करियर दिशा और लंबी योजना पर सोचने के लिए अच्छा है।