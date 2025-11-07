Language
    Budh Vakri 2025: बुध के वक्री होने पर क्या पड़ेगा मकर से मीन राशि के जातकों पर असर?

    By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    9 नवम्बर, 2025 को बुध देव वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) होने जा रहे हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि मकर से मीन राशि के लोगों पर बुध देव के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा?

    Budh Vakri 2025: बुध जल्द होंगे वक्री।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) हो रहे हैं। कुछ राशियों को नए काम शुरू करने के बजाय पुराने प्लान को सुधारने की सलाह दी जा रही है। आइए मकर से मीन राशि के लोगों पर बुध देव के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा जानते हैं।

    मकर (Capricorn) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    बुध आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके ग्यारहवें भाव में वक्री होंगे। लंबे समय के लक्ष्यों और पेशेवर संबंधों की समीक्षा का समय है। सहकर्मियों या मित्रों के साथ संवाद में गलतफहमी हो सकती है। बुध के पांचवें भाव पर दृष्टि से क्रिएटिविटी या प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है। नए काम शुरू करने की बजाय पुराने योजनाओं को सुधारें।

    उपाय

    • बुधवार को तुलसी के पौधे को पानी दें।
    • संतुलन और ध्यान के लिए हरा रुमाल हमेशा साथ रखें।

    कुंभ (Aquarius) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    बुध आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके दसवें भाव में वक्री होंगे। पेशेवर मामलों में देरी या गलतफहमी संभव है। महत्वपूर्ण निर्णय या नए कॉन्ट्रैक्ट्स में जल्दबाजी न करें। बुध के चौथे भाव पर प्रभाव से काम और परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। परिवार और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। यह समय करियर दिशा और लंबी योजना पर सोचने के लिए अच्छा है।

    उपाय

    • मन की शांति के लिए “ॐ नमो नारायणाय” का जप करें।
    • हरी चूड़ियां या फल लड़कियों को दान करें।

    मीन (Pisces) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025

    बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं और यह आपके नौवें भाव में वक्री होंगे। यह समय शिक्षा, यात्रा और विश्वास पर ध्यान देने का है। पुराने अध्ययन या शिक्षा संबंधी कामों को दोबारा देख सकते हैं। जीवन के सिद्धांतों पर सवाल उठ सकता है। बुध के तीसरे भाव पर दृष्टि से आप बातचीत करते समय सोच-विचार करेंगे। अपने विचार सामने रखने से पहले सोचें। मार्गदर्शकों से फिर से जुड़ना या लंबी योजनाओं की समीक्षा करना लाभकारी होगा।

    उपाय

    • बौद्धिक विकास के लिए भगवान विष्णु को हरी इलायची अर्पित करें।
    • बुधवार को छात्रों को किताबें या नोटबुक दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।