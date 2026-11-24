आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 25 नवंबर 2026 को बुधदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में बुधदेव को बुद्धि, संवाद, व्यापार, वाणिज्य, गणित, मोल-भाव और तार्किक क्षमताओं का प्रतीक माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पतिदेव हैं, जो महत्वाकांक्षा, दृढ़ निश्चय, विकास और लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा से जुड़े हैं।

विशाखा नक्षत्र तुला और वृश्चिक राशि दोनों में फैला हुआ है। यह परंपरा अनुसार फोकस और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता से जुड़ा है। इस अवधि में व्यापार करने वाले लोग अपने कारोबार के विस्तार, वार्ताओं, मार्केटिंग रणनीतियों और नए पेशेवर संपर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि बुधदेव विशाखा नक्षत्र में गोचर से मेष से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

गोचर का राशियों पर प्रभाव मेष राशि: बुधदेव आपकी राशि से सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह भाव व्यापारिक साझेदारियों, समझौतों और पेशेवर संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए क्लाइंट्स से जुड़ने या वाणिज्यिक साझेदारियां करने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारिक चर्चाएं और वार्ताओं का दौर महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता जताने से पहले समझौतों को ध्यान से पढ़ें। साझेदारी के व्यवसायों को स्पष्ट संवाद और आपसी समझ से लाभ मिल सकता है।

उपाय: व्यापार में सफलता और स्पष्टता के लिए बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

लाभ: नए व्यापारिक समझौतों और साझेदारियों से कारोबार को आगे बढ़ाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

वृषभ राशि: बुधदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव (रोग, ऋण और शत्रु का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह अवधि व्यापार और पेशेवर गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है या कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ मतभेदों को संभालना पड़ सकता है, जो आपको धैर्य रखने की सीख देते हैं। हालांकि, आपकी तार्किक क्षमताएं जटिल व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को कार्यकुशलता सुधारने और खर्चों को प्रबंधित करने पर ध्यान देना चाहिए।

उपाय: कार्यस्थल पर शांति और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें।

लाभ: अपनी सूझबूझ और तार्किक क्षमता से आप जटिल व्यावसायिक समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे।

मिथुन राशि: बुधदेव आपकी राशि से पंचम भाव (शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह अवधि व्यावसायिक विचारों, रचनात्मकता और रणनीतिक योजना के लिए अनुकूल हो सकती है। उद्यमी नवीन उत्पादों या अपने कारोबार को बढ़ावा देने के नए तरीकों की खोज कर सकते हैं। शिक्षा, मीडिया, मनोरंजन, मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को उत्साहजनक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही वित्तीय फैसले लें।

उपाय: रचनात्मक ऊर्जा और बेहतर निर्णयों के लिए प्रतिदिन मां सरस्वती की आराधना करें।

लाभ: नए व्यावसायिक विचारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करियर में प्रगति होगी।

कर्क राशि: बुधदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख, माता और संपत्ति का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। संपत्ति, वाहन, रियल एस्टेट, निर्माण और घरेलू उत्पादों से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। आप पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार करने या किसी नई वाणिज्यिक परियोजना में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय समझौतों की जांच सावधानी से करें। पारिवारिक असहमतियों को अपने व्यावसायिक फैसलों पर हावी न होने दें।

उपाय: घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।

लाभ: संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में आगे बढ़ने के अच्छे योग हैं।

सिंह राशि: बुधदेव आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम, संवाद और भाई-बहन का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह गोचर व्यावसायिक संवाद, मार्केटिंग, बिक्री और नेटवर्किंग में सहायता कर सकता है। उद्यमी प्रचार गतिविधियों, विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभ उठा सकते हैं। आपको भाई-बहनों, परिचितों या पेशेवर संपर्कों के माध्यम से भी अवसर मिल सकते हैं। लेखन, मीडिया, प्रकाशन और संवाद से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि उपयोगी साबित हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके व्यावसायिक वादे वास्तविक और पूरे करने योग्य हों।

उपाय: संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें।

लाभ: नेटवर्किंग, मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कारोबार का दायरा बढ़ेगा।