बुधदेव का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश: तुला से मीन किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे सतर्क रहने की सलाह, पढ़ें उपाय
बुध ग्रह 12 अक्टूबर 2026 को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका तुला से मीन राशि तक के ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, विवाद और व्यापार का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि बुध की चाल में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर गहराई से असर दिखाता है।
बुध समय-समय पर अपनी राशि के साथ नक्षत्र भी बदलते रहते हैं। द्रिक पंचांग के हिसाब से 12 अक्टूबर 2026, सोमवार यानी आज बुधदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन से तुला से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं।
तुला राशि (Libra)
बुधदेव आपके प्रथम भाव (व्यक्तित्व और स्वभाव का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व, बातचीत करने की शैली और काम-काज की छवि पर ध्यान जाएगा। अपने विचार रखते समय आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।
मेल-जोल बढ़ाने, इंटरव्यू और व्यापार की बातचीत के लिए यह अच्छा समय है। जब बुधदेव स्वाति नक्षत्र में वापस लौटने लगें, तो अपने मुख्य करारों और वादों को एक बार ध्यान से जांच लें।
उपाय: बुधवार को मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और साफ-सफाई पर ध्यान दें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
बुधदेव आपके बारहवें भाव (खर्च, बाहरी संबंध और गुप्त मामलों का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे खर्चों, विदेश के संपर्कों और पर्दे के पीछे होने वाले कामों पर ध्यान बढ़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार या बाहर के प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें। अपनी पैसों की गुप्त जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी वादे से पहले सभी बातें अच्छी तरह जांच लें।
उपाय: बुधवार के दिन मूंग की दाल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
बुधदेव आपके ग्यारहवें भाव (आय, लाभ और सामाजिक क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपको अपने संपर्कों, समूह के कामों और लंबे समय के लक्ष्यों से लाभ मिल सकता है।
पुराना कोई संपर्क आपको नौकरी, व्यापार या नए काम के बारे में अच्छी जानकारी दे सकता है। अपनी आय की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। पैसों के लेन-देन में सिर्फ जबानी बातों पर भरोसा न करें, सब लिखित में रखें।
उपाय: बुधवार को गणेश जी के दर्शन करें और हरा वस्त्र दान करें।
मकर राशि (Capricorn)
बुधदेव आपके दसवें भाव (कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपका करियर, साख और काम की जिम्मेदारियां मुख्य केंद्र में आ जाएंगी। अपने विचार रखने, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने या वरिष्ठ अधिकारियों से आगे की बात करने के अवसर मिलेंगे। व्यापार करने वाले अपनी ब्रांडिंग और प्रचार के तरीकों को सुधार सकते हैं। जरूरी बातों का लिखित ब्यौरा रखें और करियर में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
बुधदेव आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, ऊंची शिक्षा और मार्गदर्शन का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपका ध्यान ऊंची शिक्षा, ट्रेनिंग, दूर की यात्राओं और भविष्य के करियर की योजनाओं पर जाएगा।
कोई नया हुनर सीखने का मन बना सकते हैं। पैसों के मामले में तुरंत मिलने वाले लाभ के बजाय लंबी अवधि की सुरक्षा पर ध्यान दें। अनुभवी लोगों की सलाह काम आ सकती है, लेकिन फैसला खुद सोच-समझकर लें।
उपाय: बुधवार को किसी विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री भेंट करें।
मीन राशि (Pisces)
बुधदेव आपके आठवें भाव (बदलाव, धन और शोध का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे धन, कर्ज, बीमे, टैक्स और पैसों के करारों पर ध्यान देना होगा। रुका हुआ कोई भुगतान जांचना पड़ सकता है।
काम के क्षेत्र में गहराई से की गई जांच आपको मुश्किल मामलों को सुलझाने में मदद करेगी। बिना समझे कहीं भी निवेश करने या कागजात पर दस्तखत करने में जल्दबाजी न करें। साझा जिम्मेदारियों को बहुत ध्यान से संभालें।
उपाय:बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें और मोदक चढ़ाएं।
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लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com