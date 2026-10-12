बुधदेव का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश: तुला से मीन किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे सतर्क रहने की सलाह, पढ़ें उपाय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, विवाद और व्यापार का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि बुध की चाल में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर गहराई से असर दिखाता है।

बुध समय-समय पर अपनी राशि के साथ नक्षत्र भी बदलते रहते हैं। द्रिक पंचांग के हिसाब से 12 अक्टूबर 2026, सोमवार यानी आज बुधदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन से तुला से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं।

तुला राशि (Libra) बुधदेव आपके प्रथम भाव (व्यक्तित्व और स्वभाव का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व, बातचीत करने की शैली और काम-काज की छवि पर ध्यान जाएगा। अपने विचार रखते समय आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। मेल-जोल बढ़ाने, इंटरव्यू और व्यापार की बातचीत के लिए यह अच्छा समय है। जब बुधदेव स्वाति नक्षत्र में वापस लौटने लगें, तो अपने मुख्य करारों और वादों को एक बार ध्यान से जांच लें। उपाय: बुधवार को मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और साफ-सफाई पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि (Scorpio) बुधदेव आपके बारहवें भाव (खर्च, बाहरी संबंध और गुप्त मामलों का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे खर्चों, विदेश के संपर्कों और पर्दे के पीछे होने वाले कामों पर ध्यान बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार या बाहर के प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें। अपनी पैसों की गुप्त जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी वादे से पहले सभी बातें अच्छी तरह जांच लें।

उपाय: बुधवार के दिन मूंग की दाल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि (Sagittarius) बुधदेव आपके ग्यारहवें भाव (आय, लाभ और सामाजिक क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपको अपने संपर्कों, समूह के कामों और लंबे समय के लक्ष्यों से लाभ मिल सकता है। पुराना कोई संपर्क आपको नौकरी, व्यापार या नए काम के बारे में अच्छी जानकारी दे सकता है। अपनी आय की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। पैसों के लेन-देन में सिर्फ जबानी बातों पर भरोसा न करें, सब लिखित में रखें।