धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग का नौवां महीना मार्गशीर्ष होता है। इस माह को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि "मासानां मार्गशीर्षोऽहम्" अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मान्यता के अनुसार, इसी महीने में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।

इस पवित्र माह में श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना, पवित्र नदियों में स्नान-दान करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और साधक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हर माह में ग्रह अपनी चाल में बदलाव करते हैं, जिसका प्रभाव राशियों पर पड़ता और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार बताते हैं कि मार्गशीर्ष माह में किन राशियों के जीवन में आएंगी खुशियां और क्या ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा।