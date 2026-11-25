Utpanna Ekadashi के दिन विष्णु जी के शरीर से प्रकट हुई थीं 'देवी एकादशी', 04 दिसंबर को रखा जाएगा व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त
उत्पन्ना एकादशी 4 दिसंबर 2026 को मनाई जाएगी, जब भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। यह व्रत पापों से मुक्ति, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें विष्णु पूजा और दान का विशेष महत्व है।
HighLights
उत्पन्ना एकादशी 04 दिसंबर 2026 को मनाई जाएगी।
भगवान विष्णु से देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था।
यह व्रत पापों का नाश कर सुख-समृद्धि देता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2026) का विशेष महत्व है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और उपवास करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्रीविष्णु के शरीर से 'देवी एकादशी' का प्राकट्य हुआ था। इसलिए एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है।
उत्पन्ना एकादशी 2026 डेट और टाइम (Utpanna Ekadashi 2026 Date And Time)
मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत: 03 दिसंबर को रात 11 बजकर 03 मिनट पर
मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन: 04 दिसंबर को रात 11 बजकर 44 मिनट पर
वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह में इस बार 04 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा।
उत्पन्ना एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम (Utpanna Ekadashi 2026 Vrat Paran Time)
एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। 05 दिसंबर को पारण करने का शुभ समय सुबह 06 बजकर 59 मिनट से 09 बजकर 04 मिनट तक है।
अन्य शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 10 मिनट से 06 बजकर 04 मिनट तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 37 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 21 मिनट से 05 बजकर 49 मिनट तक
निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 44 मिनट से 12 बजकर 39 मिनट तक
व्रत से मिलते हैं ये लाभ
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो साधक विधिपूर्वक उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में आने वाले सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही, यह व्रत जाने-अनजाने में हुए पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश करता है। इस दिन मंदिर या गरीब लोगों को अन्न-धन आदि का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह पुण्य कार्य करने से धन लाभ के योग बनते हैं और साधक को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।
जरूर करेंये उपाय
एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा के दौरान पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता का एकादशी व्रत खंडित हो सकता है। शाम के समय तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और धन लाभ के योग बनते हैं।
एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन और केसर मिली खीर या पीले फल अर्पित करें। भगवान को भोग लगाते समय उसमें एक दिन पहले तोड़ा गया तुलसी दल जरूर डालें। इन चीजों का भोग लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं।
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