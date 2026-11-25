धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2026) का विशेष महत्व है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और उपवास करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्रीविष्णु के शरीर से 'देवी एकादशी' का प्राकट्य हुआ था। इसलिए एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है।

उत्पन्ना एकादशी 2026 डेट और टाइम (Utpanna Ekadashi 2026 Date And Time) मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत: 03 दिसंबर को रात 11 बजकर 03 मिनट पर

मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन: 04 दिसंबर को रात 11 बजकर 44 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह में इस बार 04 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा।

उत्पन्ना एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम (Utpanna Ekadashi 2026 Vrat Paran Time) एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। 05 दिसंबर को पारण करने का शुभ समय सुबह 06 बजकर 59 मिनट से 09 बजकर 04 मिनट तक है।

अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 10 मिनट से 06 बजकर 04 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 37 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 21 मिनट से 05 बजकर 49 मिनट तक

निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 44 मिनट से 12 बजकर 39 मिनट तक

व्रत से मिलते हैं ये लाभ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो साधक विधिपूर्वक उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में आने वाले सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही, यह व्रत जाने-अनजाने में हुए पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश करता है। इस दिन मंदिर या गरीब लोगों को अन्न-धन आदि का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह पुण्य कार्य करने से धन लाभ के योग बनते हैं और साधक को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।