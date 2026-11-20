धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 25 नवंबर से होगी। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का नौवां और बेहद पवित्र महीना है। इसे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस माह में पड़ने वाली एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी व्रत करने से व्रत साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष माह में कब कौन-सी एकादशी मनाई जाएगी।

उत्पन्ना एकादशी 2026 डेट और टाइम (Utpanna Ekadashi 2026 Date And Time) पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 03 दिसंबर को रात 11 बजकर 03 मिनट पर होगी। वहीं, इसका समापन 04 दिसंबर को रात 11 बजकर 44 मिनट पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए 04 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी।

उत्पन्ना एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम (Utpanna Ekadashi 2026 Vrat Paran Time) एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। 05 दिसंबर को पारण करने का समय सुबह 06 बजकर 59 मिनट से 09 बजकर 04 मिनट तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है।

मोक्षदा एकादशी 2026 डेट और टाइम (Mokshada Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat) पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 20 दिसम्बर को रात 08 बजकर 14 मिनट पर होगा। ऐसे में 20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा।

मोक्षदा एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम (Mokshada Ekadashi 2026 Vrat Paran Time) इस व्रत का पारण 21 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 07 बजकर 10 मिनट से 09 बजकर 13 मिनट तक है। व्रत पारण करने से पहले मंदिर में या गरीब लोगों को अन्न, धन आदि चीजों का दान करें।