Rama Ekadashi पर जरूर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, अन्न-धन से भरे रहेंगे आपके भंडार

हर माह की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है लेकिन आपको इससे जुड़े कुछ नियमों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। कई साधक इस दिन पर निर्जला व्रत भी करते हैं। 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। ऐसे में आप इस दिन पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय (Tulsi ke Upay) कर सकते हैं।

तुलसी पूजा विधि एकादशी के दिन (Rama Ekadashi 2025) सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नानादि करने के बाद साफ-सुथरे कपड़े पहनें। भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजन करें और उन्हें तुलसी दल डालकर भोग अर्पित करें।

इसके बाद शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और सात बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही तुलसी के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु व तुलसी जी के मंत्रों का जप करें। इस दिन आपको तुलसी चालीसा के पाठ से भी शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं।