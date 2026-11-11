4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु; देवउठनी एकादशी पर तुलसी के ये उपाय खोलेंगे किस्मत के द्वार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली खत्म होने के बाद अब हर किसी को देवउठनी एकादशी का इंतजार है, जिसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि, इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है और एक बार फिर से हिंदू धर्म में शादी-विवाह से जुड़े मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

सभी एकादशी व्रत की ही तरह इस एकादशी में भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में इस एकादशी को 'प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी' के नाम से जाना जाता है। माना जाता है देवउठनी एकादशी के मौके पर तुलसी से जुड़े उपाय करने पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

देवउठनी एकादशी 2026 कब? (Devutthani Ekadashi 2026 Kab) हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर, शुक्रवार को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी, जिसका समाप शनिवार 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा।

ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस वर्ष देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाना है। देवउठनी एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त (Devutthani Ekadashi 2026 puja Shubh Muhurat) देवउठनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है।