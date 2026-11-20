धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, जिसे देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2026) या देवठान के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है।

देवउठनी एकादशी से शुभ एवं मांगलिक कामों की शुरुआत होती है। इस शुभ अवसर पर देश के अलग-अलग राज्यों में देवठान के पर्व को मनाने की कई खास परंपराएं देखने को मिलती हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इस दिन बेहद खास रौनक रहती है। आइए, इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि देश के इन 3 राज्यों में कैसे मनाया जाता है देवठान का पर्व।

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में देवउठनी एकादशी के दिन गेरू और खड़िया से आंगन या पूजा घर में भगवान विष्णु का चित्र बनाया जाता है। साथ ही, विष्णु जी और मां लक्ष्मी के चरण चिह्न भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु के चित्र के चारों तरफ गन्ने का मंडप सजाया जाता है। पूजा के दौरान मंडप में फल, मिठाई और मौसमी सब्जियां आदि रखकर ऊपर से बांस के सूप या डलिया से ढक दिया जाता है।

शाम को शुभ मुहूर्त के दौरान महिलाएं सूप पीटकर "देव उठो देव, बैठो देव..." लोकगीत गाकर देवताओं को जगाती हैं। उत्तर प्रदेश की यह खास परंपरा प्राचीन समय से निभाई जा रही है।

राजस्थान राजस्थान में देवउठनी एकादशी को 'देवउठनी ग्यारस' भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं आंगन और चौखट पर रंगोली बनाती हैं और भगवान विष्णु के चरण चिह्न अंकित करती हैं। इसके अलाव, यहां देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

तुलसी के पौधे को चुनरी और गहनों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है और इस दौरान पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। साथ ही, इस पावन अवसर पर खाटू श्याम मंदिर और नाथद्वारा मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है।