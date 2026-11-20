Devuthani Ekadashi 2026 Wishes: गन्ने की मिठास और तुलसी विवाह की धूम, आज से शुरू हो रहे हैं शुभ काम; अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं
देवउठनी एकादशी का दिन (Devuthani Ekadashi 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye) बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है, तो आइए इस दिन को और भी शुभ बनाने के लिए यहां दी गई शुभकामनाएं अपने प्रियजनों को साझा करते हैं।
HighLights
देवउठनी एकादशी 2026 पर भेजें भक्तिमय शुभकामना संदेश।
भगवान विष्णु के जागने से शुभ कार्य होते हैं शुरू।
चार महीने के चातुर्मास का आज होता है समापन।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी 2026 है। भारत में देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का दिन है।
4 महीने के लंबे चातुर्मास के बाद आज के ही दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं और एक बार फिर से लंबे इंतजार के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी कारण से देवउठनी सभी एकादशियों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवउठनी एकादशी के मौके पर अपने दोस्तों और करीबियों को भक्तिमय शुभकामनाएं भेजें।
देवउठनी एकादशी 2026 शुभकामनाएं (Dev Uthani Ekadashi 2026 Best Wishes)
1. गन्ने की मिठास और तुलसी की शान है,
आज देव उठने वाले हैं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है!
शुभ देवउठनी एकादशी!
2. भगवान विष्णु की नींद खुली, अब खुलेंगे किस्मत के ताले,
खुशियों से भर जाएं आपके घर और हर कोने-अंतरे निराले!
हैप्पी देवउठनी एकादशी!
3. अब बजेंगे बैंड-बाजे और शहनाई की तान होगी,
क्योंकि आज से शुरू हर शुभ काम की दुकान होगी!
देवउठनी एकादशी की बधाई!
4. तुलसी विवाह की धूम है, हर तरफ छाया उल्लास है,
आपके जीवन में बनी रहे मिठास, बस यही हमारी आस है!
देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं!
5. अब शादी के कार्ड छपेंगे, और जमकर होगी दावत,
भगवान विष्णु की कृपा से, दूर हो जीवन की हर रुकावट!
शुभ देवउठनी एकादशी!
6. चार महीने का इंतज़ार खत्म, आज प्रभु जाग जाएंगे,
आपके सारे रुके हुए काम, अब फटाफट बन जाएंगे!
देवउठनी एकादशी की ढेरों बधाई!
7. खाओ गन्ना, बोलो जयकारा, आज दिन है बड़ा प्यारा,
प्रभु की कृपा से चमक उठे, आपका हर एक सितारा!
हैप्पी देवउठनी एकादशी!
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