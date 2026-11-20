धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी 2026 है। भारत में देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का दिन है।

4 महीने के लंबे चातुर्मास के बाद आज के ही दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं और एक बार फिर से लंबे इंतजार के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी कारण से देवउठनी सभी एकादशियों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवउठनी एकादशी के मौके पर अपने दोस्तों और करीबियों को भक्तिमय शुभकामनाएं भेजें।