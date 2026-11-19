डिजिटल डेस्क, लखनऊ। Devuthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और चातुर्मास खत्म होता है। इस दिन से सभी देव जागृत अवस्था में आ जाते हैं, मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त प्राप्त होने लगते हैं। इस वजह से देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार देवउठनी एकादशी की तिथि दोनों दिन 21 और 22 नवंबर को है.

पंचांग से देखा जाए तो इस बार 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे से कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा और 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे समापन होगा। एकादशी व्रत के लिए उदयातिथि की मान्यता है, लेकिन दोनों ही दिन उदयातिथि नहीं मिल रही है।

हरि वासर 21 नवंबर को दोपहर 12:07 पर खत्म होगा। इस आधार पर देखा जाए तो देवउठनी एकादशी व्रत 20 नवंबर और 21 नवंबर दो दिन है। इसमे 20 नवंबर को गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे और 21 नवंबर को वैष्णव लोग व्रत रखेंगे। 21 नवंबर को तुलसी विवाह भी है।

देवउठनी एकादशी की पूजा का मुहूर्त 20 नवंबर को सुबह 06:48 से लेकर 10:47 बजे तक है। 21 नवंबर को पूजा सुबह 08:08 से 09:28 बजे के बीच कर सकते हैं, उस समय शुभ-उत्तम मुहूर्त है। 20 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त 05:01 से 05:54 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक है। 21 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:01 से 05:55 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा।

दो शुभ योग में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन रवि योग बना हुआ है, जो पूरे दिन रहेगा। गृहस्थ लोग रवि योग देवउठनी एकादशी व्रत और पूजा करेंगे, वहीं 21 नवंबर को सिद्धि योग में देवउठनी एकादशी की पूजा और उपवास है। 21 नवंबर को भी रवि योग होगा, लेकिन केवल 3 मिनट के लिए ही रहेगा। रवि योग सुबह 06:48 बजे से 06:50 बजे तक ही रहेगा।

देवउठनी एकादशी पर अग्नि पंचक और भद्रा भी देवउठनी एकादशी के दिन अग्नि पंचक रहेगा। पहले दिन 20 नवंबर को अग्नि पंचक पूरे ही दिन है, जबकि दूसरे दिन 21 नवंबर को अग्नि पंचक सुबह 06:48 से लेकर 22 नवंबर को सुबह 05:54 तक रहेगा। भद्रा 20 नवंबर को शाम में लगेगी, जो शाम 07:00 से शुरू होकर अगले दिन 21 नवंबर को सुबह 06:31 बजे तक है। इस भद्रा का वास मृत्यु लोक यानि धरती पर ही है। इस समय में आप कोई शुभ या नया काम न करें, वरना उसमें व्यवधान आ सकता है।

शुभ मुहुर्त और समय ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:01 से 05:54 बजे तक

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:53 से 02:35 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:26 से 05:52 बजे तक

अमृत काल- रात 02:03 से 03:39 बजे तक (21 नवंबर)

निशिता मुहूर्त- रात 11:40 से 12:34 बजे तक (21 नवंबर)

रवि योग- पूरे दिन

देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय 21 नवंबर को व्रत का पारण का समय दोपहर में एक बजकर 11 मिनट से दोपहर 03:18 बजे के बीच है। 22 नवंबर को व्रत का पारण सुबह 06:49 बजे से 08:56 बजे के बीच है।