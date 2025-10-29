Dev Uthani Ekadashi 2025: कब और कैसे करें देवउठनी एकादशी व्रत का पारण, पढ़ें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी व्रत और पारण करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह में 01 नवंबर (Dev Uthani Ekadashi 2025 Kab Hai) को देवउठनी एकादशी व्रत किया जाएगा। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें।

देवउठनी एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की आखिरी एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि की शुरुआत 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर होगी और समापन 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर होगा। ऐसे में 01 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत किया जाएगा।

देवउठनी एकादशी 2025 व्रत पारण टाइम (Dev Uthani Ekadashi 2025 Vrat Paran Time)

देवउठनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार इस एकादशी व्रत का पारण 02 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन दोपहर 01 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 03 बजकर 23 मिनट के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं।

देवउठनी एकादशी 2025 व्रत पारण विधि (Dev Uthani Ekadashi 2025 Vrat Paran Vidhi)

द्वादशी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद घर और मंदिर की सफाई करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। विधिपूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जप करें। सात्विक भोजन का भोग लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। प्रभु से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें।