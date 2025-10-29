Language
    Dev Uthani Ekadashi 2025: कब और कैसे करें देवउठनी एकादशी व्रत का पारण, पढ़ें शुभ मुहूर्त

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    Dev Uthani Ekadashi 2025 Date and Time हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने का खास महत्व है।

    Dev Uthani Ekadashi 2025 Date: कब है देवउठनी एकादशी?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी व्रत और पारण करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह में 01 नवंबर (Dev Uthani Ekadashi 2025 Kab Hai) को देवउठनी एकादशी व्रत किया जाएगा। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें।

    देवउठनी एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat)


    वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की आखिरी एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि की शुरुआत 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर होगी और समापन 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर होगा। ऐसे में 01 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत किया जाएगा।

    देवउठनी एकादशी 2025 व्रत पारण टाइम (Dev Uthani Ekadashi 2025 Vrat Paran Time)


    देवउठनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार इस एकादशी व्रत का पारण 02 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन दोपहर 01 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 03 बजकर 23 मिनट के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं।

    देवउठनी एकादशी 2025 व्रत पारण विधि (Dev Uthani Ekadashi 2025 Vrat Paran Vidhi)


    द्वादशी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद घर और मंदिर की सफाई करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। विधिपूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जप करें। सात्विक भोजन का भोग लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। प्रभु से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें।

    इन बातों का रखें खास ध्यान

    • एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।
    • किसी से वाद-विवाद न करें।
    • काले रंग के कपड़े धारण न करें।
    • किसी के बारे में गलत सोचें।
    • घर और मंदिर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।

    करें इन चीजों का दान (Dev Uthani Ekadashi Daan)


    अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन सुबह पूजा-अर्चना करें। इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और पीली चीजों का दान करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और प्रभु की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

     