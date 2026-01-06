उदयपुर में यूरिया की कमी पर किसानों का अनोखा विरोध, गधों को पहनाई माला और खिलाए गुलाब जामुन
उदयपुर में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने गधों को माला पहनाई और ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उदयपुर : उदयपुर में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सोमवार को किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने गधों को माला पहनाई और गुलाब जामुन खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। साथ ही यूरिया खाद के बैग की तस्वीर को कुर्सी पर रखकर पुष्प अर्पित कर सांकेतिक रूप से शोक मनाया गया।
संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि सरकार की तय कीमत 277 रुपये प्रति बैग के बजाय कुछ गोदामों में 450 से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। साथ ही, सरकारी लाइसेंस वाले गोदामों में 100 बैग ही पहुंच रहे हैं जबकि 150 बैग अन्य जगहों पर भेजकर कालाबाजारी की जा रही है।
सह-संयोजक मदनलाल डांगी ने कहा कि खाद वितरण भी राशन वितरण की तर्ज पर होना चाहिए। हर किसान को उसकी कृषि भूमि के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाए और पाश मशीन से हर खरीद की स्लिप दी जाए।
प्रदर्शन के बाद समिति ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा को ज्ञापन सौंपा। 20 दिन पहले भी जिला कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा।
उदयपुर जिले में पिछले 40-45 दिनों से यूरिया की कमी बनी हुई है। सरकारी दुकानों पर मांग की केवल 50 फीसदी खाद ही मिल पा रही है। जिले के 4 लाख से ज्यादा किसान इस संकट से प्रभावित हैं।
