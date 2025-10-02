गुजरात-राजस्थान सीमा विवाद: सात दशक बाद भी अनसुलझा, दोनों राज्यों में भाजपा सरकारें फिर भी विवाद कायम

राजस्थान और गुजरात के बीच सीमा विवाद आजादी के सात दशक बाद भी अनसुलझा है। रियासत काल से चले आ रहे इन विवादों का असर सीमावर्ती आदिवासी इलाकों पर दिख रहा है। उदयपुर जिले से सटी गुजरात सीमा पर लगभग आधा दर्जन विवाद विचाराधीन हैं जिससे 200 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। दोनों राज्यों के अधिकारी समय-समय पर बैठकें करते हैं पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।

उदयपुर जिले से सटी गुजरात सीमा पर आधा दर्जन विवाद अब भी विचाराधीन हैं, जिनसे करीब 200 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। आदिवासी परिवारों पर असर सीमा क्षेत्र के निरक्षर आदिवासी परिवार वनों में रहते हैं और अपने आवासीय क्षेत्र को ही अपनी जमीन मानते हैं। जब वन विभाग सीमा तय करने दीवार खड़ी करने पहुंचता है, तो वे विरोध करने लगते हैं। जानकारी के अभाव में ये परिवार अपनी जमीन गुजरात सीमा तक बता देते हैं, जिससे दोनों राज्यों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है।