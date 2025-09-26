देश विरोधी और शिक्षा मंत्री पर टिप्पणियां करना पड़ा भारी, तीन शिक्षक निलंबित

बांसवाड़ा में सोशल मीडिया पर देशविरोधी टिप्पणी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अनर्गल बातें लिखने पर तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद यह कार्रवाई की। एक शिक्षक ने भारत की तुलना नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका से की थी जिसे राजद्रोह माना गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर देशविरोधी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करना जिले के तीन शिक्षकों पर भारी पड़ गया है। बांसवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद उच्चाधिकरियों के निर्देश पर तीनों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी शम्मे फरोजां बतुल अंजुम ने बताया कि बीते दिनों जिले के अरथूना ब्लाॅक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेरापाड़ा के लेवल प्रथम के शिक्षक शंकरलाल डोडियार ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर नेपाल में हुए घटनाक्रम के संबंध में यह लिखा था कि भारत में भी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल होगा।

19 सितंबर कतो दी थी चार्जशीट नेपाल की तर्ज पर भारत में भी ऐसी घटना होने की उसकी टिप्पणी को विभाग ने राजद्रोह की श्रेणी में माना। राजस्थान सिविल सेवा नियम और आचरण के खिलाफ मानी। शिक्षा विभाग और शिक्षक समाज की छवि धूमिल करना मानते हुए गत 19 सितंबर को चार्जशीट दी थी। इसके बाद विभागीय जांच के अधीन रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक डोडियार को निलंबित कर उसका मुख्यालय जिला कार्यालय में कर दिया है।

एक वर्ष बाद दो शिक्षकों पर गाज इधर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर अनर्गल टिप्पणियां करने के आरोप में राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह चौहान और जिला मंत्री केशवचंद पंचोली को निलंबित किया गया है।

डीईओ अंजुम ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय टाटिया में कार्यरत लेवल प्रथम के शिक्षक चौहान का मुख्यालय सीबीईओ बागीदौरा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गरनावट में लेवल टू के शिक्षक पंचोली का मुख्यालय सीबीईओ छोटी सरवन के अधीन किया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ टिप्पणियां की थी।