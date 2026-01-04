Language
    जोधपुर में 9 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमलाकर किया घायल, हाथ व पैर नोंचे

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:23 PM (IST)

    जोधपुर में एक 9 वर्षीय बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार रात हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है

    कुत्ते ने बच्चे को जबड़े से पकड़कर घसीटा

    जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में शनिवार को एक 9 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुत्ते ने बच्चे को जबड़े से पकड़कर घसीटा और सिर, हाथ व पैर को नोच डाला।

    बच्चे की चीख सुनकर मौके पर मौजूद लोग दौड़कर आए। कुत्ते को भगाकर बच्चे को छुड़ाया और अस्पताल ले जाया गया। जानकारी में सामने आया कि बच्चा पास में ही अपने ननिहाल गया था। वहां से लौटते समय शनिवार रात कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया।

    कुत्ते ने पहले उसके पैर में काटा, उसके बाद सिर नोच दिया। आसपास के लोगों ने उसे कुत्ते से छुड़वाया।