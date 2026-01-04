राजस्थान में सरकारी स्कूल के बच्चों के स्कूल बैग का बोझ होगा कम, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों के अनुसार बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांचवी तक के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

दूसरा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देने की दिशा में 'माय करियर एडवाइजर मोबाइल एप' भी लांच किया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा सत्र 2026-2027 से सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांचवी तक के बच्चों को दो चरणों में पुस्तकें वितरित की जाएंगी।

सीमित संख्या में पुस्तकों के वितरण से विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि पुस्तकों का आवंटन सरकार द्वारा विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर किया जाएगा। विद्यार्थियों को कुल पुस्तकें तीन बार में वितरित की जाएगी।