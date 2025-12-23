राजस्थान के गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन, पंचायत में लिया गया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन आपकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुका है, इसका अंदाजा आप तब लगा सकते हैं, जब किसी दिन घर से निकलते वक्त आप अपना फोन वहीं छोड़ दें। इतना सोचकर भी शायद आप खुद को मझधार में महसूस करने लगेंगे। लेकिन राजस्थान के कुछ गांवों ने बेतुके तर्क देकर महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पंचायत बैठी हुई है और एक व्यक्ति खड़े होकर पंचायत का फैसला सुना रहा है। वह कह रहा है कि महिलाओं के पास कैमरे वाला मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। वे सिर्फ़ कॉल करने के लिए बिना कैमरे वाला फोन रख सकती हैं।

राजस्थान के जालौर का है मामला मामला राजस्थान के जालौर का है। चौधरी समुदाय की सुंधामाता पट्टी पंचायत ने मोबाइल की लत का हवाला देकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। यह नियम 26 जनवरी से लागू होगा। पंचायत ने फैसला सुनाया है कि जो छात्राएं पढ़ाई के लिए फोन इस्तेमाल करती हैं, वे अपने डिवाइस घर से बाहर नहीं ले जा सकतीं।