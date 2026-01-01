Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जयपुर बनेगा वैश्विक इनोवेशन का केंद्र, राजस्थान डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 के लिए वक्ताओं की दूसरी सूची जारी

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:24 PM (IST)

    राजस्थान डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 के लिए वक्ताओं की दूसरी सूची जारी की गई है। यह समिट 4-6 जनवरी 2026 को जयपुर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भज ...और पढ़ें

    Hero Image

    जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 के लिए दूसरी वक्ता सूची घोषित

    डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान डिजीफेस्ट × टाई ग्लोबल समिट (टीजीएस) 2026 ने आज अपने दूसरे विशिष्ट वक्ताओं की सूची की घोषणा की, जो भारत के सबसे प्रतीक्षित टेक्नोलॉजी और उद्यमिता प्लेटफार्मों में से एक को और भी मजबूत बना रहा है। राजस्थान सरकार के समर्थन से, यह समिट चार से छः जनवरी 2026 को जेईसीसी जयपुर में आयोजित होगा, जहां टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, स्टार्टअप्स, निवेश और संस्कृति को आकार देने वाले नेता एकत्र होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई घोषित वक्ताओं में वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व और नीति निर्माता शामिल हैं, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हैं; डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री; अश्विनी वैष्णव, केंद्रिय कैबिनेट मंत्री; जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री; और राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, राजस्थान के युवा कार्य एवं खेल मंत्री, जो समिट की मजबूत नीति और गवर्नेंस फोकस को उजागर करते हैं।

    वरिष्ठ प्रशासनिक नेतृत्व में शामिल हैं राजस्थान के मुख्य सचिव वी. निवास, डॉ. रवि के. रपुर, राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग सचिव; डॉ. उदय सावंत, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और संजीव गुप्ता, केडीईएम के सीईओ, जो भारत की डिजिटल और नवाचार एजेंडा में राज्य और केंद्रीय सरकारों की गहरी भागीदारी को दर्शाते हैं।

    दूसरे वक्ताओं में भी दुनिया भर के प्रौद्योगिकी और नवाचार के नेता शामिल हैं, जैसे प्रोफेसर। रमेश रास्कर (एमआईटी), एलेक्ज़ेंडर ओस्टरवाल्डर (स्ट्रैटीजाइज़र), फादी गंदूर (संस्थापक, अरामेक्स), अमार अल मलिक (टीईसीओएम ग्रुप), फैसल हम्मूद (दुबई इंटरनेट सिटी), लेन्जॉय लिन (जेनस्पार्क) और डॉ. शादाब खान (एडीआईए लैब), यह समिट एआई, डीप टेक, डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स में अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है।

    भारत के प्रमुख स्टार्टअप संस्थापक, निवेशक और बिजनेस लीडर इस सूची में शामिल हुए हैं, जैसे अलख पांडे (फिजिक्स वाला), राघव चंद्र (अर्बन कंपनी), प्रशांत टंडन (टाटा 1एमजी), नाथ रविचंद्रन (अग्निकुल कॉसमॉस), अमित जैन (कारदेखो), रिकांत पिट्टी (ईज़माईट्रिप), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट), राकेश वर्मा (मैपमाईइंडिया), नवनीत मुन्ओट (एचडीएफसी एएमसी), निलेश शाह (कोटक एएमसी), विनीत राय (आविष्कार ग्रुप), और प्रमोद भसीन।

    इस समिट में संस्कृति, खेल, सस्टेनेबिलिटी और मीडिया के प्रमुख व्यक्तित्व भी शामिल होंगे, जैसे ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज, वैश्विक खेल चिह्न विजय अमृतराज, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, अभिनेत्री और यूएनडीपी एसडीजी एडवोकेट भूमि पेडनेकर और अग्रणी रचनाकार, पत्रकार और सांस्कृतिक उद्यमी।

    पहले और दूसरे दौर के वक्ताओं की घोषणा से राजस्थान डिजीफेस्ट × टाई ग्लोबल समिट २०२६ को एक बहुआयामी और वैश्विक मंच के रूप में स्थापित किया गया है, जो एआई, स्टार्टअप्स, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा, प्रभाव निवेश, रचनात्मक उद्योग, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस को कवर करता है।

    दूसरी लिस्ट की घोषणा करते हुए महावीर प्रताप शर्मा, टाई ग्लोबल समिट के दसवें संस्करण के संयोजक ने कहा, 'राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट २०२६ का जवाब जबरदस्त रहा है।' इस दूसरी लिस्ट के साथ हम राजनैतिक नेतृत्व, वैश्विक टेक्नोलॉजिस्ट्स, उद्यमियों, निवेशकों और सांस्कृतिक हस्तियों का एक अनोखा संगम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हमारे उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें हम एक ऐसा वैश्विक मंच बनाना चाहते हैं जो सिर्फ नवाचार को प्रदर्शित नहीं करता बल्कि नीति, व्यापार और समाज के बीच सार्थक संवाद को भी प्रोत्साहित करता है। राजस्थान सरकार के निरंतर समर्थन के साथ, हमें विश्वास है कि इस समिट का दसवाँ संस्करण प्रभाव और सहभागिता में नए मानक स्थापित करेगा।“

    क्र.सं. वक्ता का नाम पद / संस्था / विशेषता
    1 भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, राजस्थान (मुख्य नेतृत्व)
    2 अश्विनी वैष्णव केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (IT, रेलवे, संचार)
    3 राज्यवर्धन सिंह राठौर मंत्री, युवा मामले एवं खेल, राजस्थान
    4 डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
    5 जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं IT)
    6 डॉ. उदय सावंत उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र
    7 मती स्मृति ज़ेड ईरानी पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
    8 डॉ. विजय चौथाईवाले वरिष्ठ नेता, अंतरराष्ट्रीय संबंध (BJP)
    9 अभिषेक सिंह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर)
    10 संजीव सिंह नीति निर्माता, DPIIT
    11 वी. निवास मुख्य सचिव, राजस्थान
    12 डॉ. रवि के. सुरपुर सचिव, DoIT&C राजस्थान
    13 कुलदीप रांका वरिष्ठ नौकरशाह, उच्च शिक्षा, राजस्थान
    14 बृजेश सिंह प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र
    15 संजीव गुप्ता CEO, KDEM (कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था)
    16 प्रोफेसर रमेश रास्कर प्रोफेसर, MIT (AI विशेषज्ञ - USA)
    17 लेनजॉय लिन सह-संस्थापक, जेन्सपार्क (USA)
    18 अलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर संस्थापक, स्ट्रैटीजाइज़र (स्विट्जरलैंड)
    19 अम्मार अल मलिक वरिष्ठ कार्यकारी, TECOM ग्रुप (UAE)
    20 फैसल हम्मूद लीडर, दुबई इंटरनेट सिटी (UAE)
    21 फादी घंडौर संस्थापक, अरामेक्स एवं निवेशक (UAE)
    22 अल्मास जिवानी संयुक्त राष्ट्र महिला एवं परोपकार वकील (कनाडा)
    23 डॉ. अली टीनाज़ली हेल्थटेक उद्यमी (जर्मनी)
    24 डॉ. शादाब खान एआई शोधकर्ता, ADIA लैब (अबू धाबी)
    25 डॉ. सबाइन कपासी रणनीति सलाहकार (UK)
    26 आर पॉल सिंह CEO, स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज़ (सिलिकॉन वैली)
    27 अमिताभ नाग CEO, भाषिणी (AI भाषा मिशन)
    28 शंकर त्रिवेदी वरिष्ठ नेता, NVIDIA (AI रणनीति)
    29 आशिम पाटिल CEO, आई-टेक RFID
    30 ललितेश कटरागड्डा सामाजिक उद्यमी (गूगल मैप मेकर निर्माता)
    31 कांत वेलमकन्नी सह-संस्थापक, फ्रैक्टल (AI & Analytics)
    32 डॉ. ए. वेलुमणि संस्थापक, थायरोकेयर
    33 कुमार बागरोडिया तंत्रिका वैज्ञानिक (Neuroscientist)
    34 नाथ रविचंद्रन CEO, अग्निकुल कॉसमॉस (Space-Tech)
    35 अक्षय गुलाटी लीडर, शिपरॉकेट (Shiprocket)
    36 अमित जैन सह-संस्थापक, कारदेखो (CarDekho)
    37 आशीष धवन सामाजिक प्रभाव नेता
    38 मोहित यादव सह-संस्थापक, मिनिमलिस्ट
    39 प्रशांत टंडन सह-संस्थापक, टाटा 1MG
    40 धर्मवीर सिंह चौहान संस्थापक, ज़ोस्टेल (Zostel)
    41 रिकांत पिट्टी सह-संस्थापक, EaseMyTrip
    42 राघव चंद्रा सह-संस्थापक, अर्बन कंपनी
    43 अलख पांडे संस्थापक, फिजिक्स वाला (Physics Wallah)
    44 राकेश वर्मा अध्यक्ष, मैपमाईइंडिया (MapmyIndia)
    45 संजय अग्रवाल संस्थापक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
    46 नवनीत मुनोट प्रमुख, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी
    47 नीलेश शाह प्रमुख, कोटक महिंद्रा AMC
    48 कंवल रेखी सह-संस्थापक, TiE एवं सिलिकॉन वैली निवेशक
    49 विनीत राय संस्थापक, आविष्कार ग्रुप
    50 प्रमोद भसीन पूर्व CEO, जेनपैक्ट (Genpact)
    51 लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मेवाड़ विरासत संरक्षक
    52 अजितेश शर्मा लीडर, रचनात्मक उद्योग
    53 अक्षत राठी ईस्पोर्ट्स उद्यमी
    54 सी. वी. राव टेक्नोलॉजी लीडर, मीडिया एवं VFX
    55 देवेन्द्र देशपांडे फिल्म निर्माता
    56 रजत ओझा गेमिंग एवं मेटावर्स उद्यमी
    57 आशीष कुलकर्णी AVGC एवं XR क्षेत्र विशेषज्ञ
    58 संजय गुप्ता संस्थापक, भारतीय कॉमिक्स आंदोलन
    59 मिस्टर चक्स कॉलिन्स कलाकार (फैशन एवं डिज़ाइन)
    60 रिकी केज ग्रैमी विजेता संगीतकार
    61 विजय अमृतराज टेनिस दिग्गज एवं वैश्विक राजदूत
    62 वीरेंद्र सहवाग पूर्व भारतीय क्रिकेटर
    63 भूमि पेडनेकर अभिनेत्री एवं UNDP SDG एडवोकेट
    64 जसपाल सिंह राठौड़ पॉडकास्ट होस्ट
    65 यश प्रताप सिंह डिजिटल कंटेंट निर्माता (Finance)
    66 हर्षा कुमारी सिंह वरिष्ठ एंकर, NDTV
    67 मुरली बुक्कापट्टनम अध्यक्ष, TiE ग्लोबल बोर्ड
    68 धरती देसाई ट्रस्टी, TiE ग्लोबल
    69 जतिन यज्ञेश त्रिवेदी ट्रस्टी, TiE ग्लोबल (कानूनी विशेषज्ञ)
    70 मदन पदाकी सामाजिक उद्यमी एवं ट्रस्टी, TiE ग्लोबल
    71 यश शाह संस्थापक, जेवियो एवं ट्रस्टी, TiE ग्लोबल
    72 अनीता मनवानी उपाध्यक्ष, TiE ग्लोबल
    73 अतुल धवन अध्यक्ष, TiE दिल्ली-NCR
    74 आलोक मित्तल फिनटेक उद्यमी एवं ट्रस्टी, TiE ग्लोबल
    75 डॉ. शीनू झावर अध्यक्ष, TiE राजस्थान
    76 महावीर प्रताप शर्मा संयोजक, टाई ग्लोबल समिट (TGS) 2026
    77 ए.जे. पटेल सह-संस्थापक, TiE
    78 प्रशांत के. गुलाटी संस्थापक, असेंबली (दुबई)
    79 अमित गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, TiE ग्लोबल
    80 किरण देशपांडे टेक्नोलॉजी उद्यमी एवं ट्रस्टी
    81 अमित मुकिम CEO, इम्यूनियल थेराप्यूटिक्स
    82 डॉ. अजय डेटा प्रबंध निदेशक, डेटा ग्रुप
    83 अतुल कपूर आतिथ्य उद्यमी (Hospitality)
    84 चिराग पटेल संस्थापक, ट्रायर्च वेंचर्स
    85 डॉ. रवि मोदानी संस्थापक, 121 फाइनेंस
    86 राजेश मुंद्रा कार्यकारी अध्यक्ष, ट्रुवर्थ वेलनेस
    87 रजनीश भंडारी संस्थापक, भविष्य हेल्थ
    88 समीर जैन प्रबंध निदेशक, प्राइमस पार्टनर्स इंडिया
    89 जितेंद्र अग्रवाल संयुक्त प्रबंध निदेशक, जीनस पावर
    90 जनक सिंधल सह-संस्थापक, इन्फ्लूक्स
    91 अर्जुन वैद्य सह-संस्थापक, वी3 वेंचर्स
    92 चारू मल्होत्रा प्रबंध निदेशक, प्राइमस पार्टनर्स
    93 पूजा लहरी नीति पेशेवर, प्राइमस पार्टनर
    94 प्रवीण तैलम हेल्थकेयर प्रोफेशनल
    95 दीपक जैन संस्थापक, लोको एआई
    96 विक्रम गुप्ता संस्थापक, आइवीकैप वेंचर्स
    97 अनिरुद्ध ए. दमानी प्रबंध भागीदार, अर्था वेंचर फंड
    98 अनिल जोशी प्रबंध भागीदार, यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स
    99 मोहित गुलाटी ITI विकास अवसर निधि
    100 ओमकर बगारिया CEO, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर
    101 प्रदीप गुप्ता अध्यक्ष, साइबरमीडिया समूह
    102 अमित मूकिम बायोटेक लीडर, इम्यूनियल थेराप्यूटिक्स
    103 आलोक बंसल सह-संस्थापक, पीबी फिनटेक (PolicyBazaar)
    104 जगजीत सरीन प्रबंध भागीदार, दलबर्ग
    क्र.सं. वक्ता का नाम पद/संस्था क्षेत्र/विशेषता
    1 भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य विकास एवं शासन
    2 अश्विनी वैष्णव केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डिजिटल, आईटी, रेलवे एवं प्रसारण
    3 डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश विकास केंद्रित शासन एवं धार
    4 राज्यवर्धन सिंह राठौर मंत्री, राजस्थान सरकार युवा मामले, खेल एवं पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी
    5 स्मृति ज़ेड ईरानी पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शासन एवं सार्वजनिक नीति
    6 जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी नीति