जयपुर: चौमूं हिंसा के एक हफ्ते बाद सरकार का एक्शन, उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
जयपुर के चौमूं में हालिया हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मस्जिद के बाहर रेलिंग विवाद को लेकर हुई झड़प और पथराव के बाद आज अवैध नि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर जिले के चौमूं में बीते दिनों हिंसा के बाद से आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ढहाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है।
दरअसल, चौमूं बीते दिनों मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। इस हिंसा के बाद से आज पुलिस से प्रशासन सख्त है और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
31 दिसंबर तक की थी डेडलाइन
चौमूं में मस्जिद के के आसपास अतिक्रमण की जद में आने वाली दुकानों और मकानों के बाहर पहले ही नोटिस चस्पा किए थे। इन नोटिसों में संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद आज सुबह से प्रशासन की कार्रवाई जारी है और बुलडोजर से अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है।
स्थानीय प्रशासन इमाम चौक इलाके में बने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए कार्रवाई कर रहा है। चौमूं पुलिस स्टेशन एसएचओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि जो लोग गलत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम नगर परिषद के साथ यहां हैं। नगर परिषद ने अतिक्रमण की पहचान की है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
जारी किए गए थे नोटिस
जयपुर पश्चिम ADCP राजेश गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद कार्रवाई कर रही है। अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। उन्होंने 19-20 नोटिस जारी किए हैं, और वे उन सभी को हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गड़बड़ी करने वाले लोगों के अवैध अतिक्रमणों को भी गिराया जा रहा है। (समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: In Chomu, the local administration is taking action to demolish the illegal constructions built in the Imam Chowk area. pic.twitter.com/LEZpk69WvH— ANI (@ANI) January 2, 2026
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।