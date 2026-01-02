पत्थरबाजी करने वालों के घर पर चला बुलडोजर, यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जयपुर। यूपी के योगी मॉडल पर राजस्थान के जयपुर के चौमू ने पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से चौमू के इमाम चौक जाने वाले मार्ग एवं पठानों के मोहल्ले में 20 अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही तीन भवनों को सील किया गया।

24 आरोपितों के जिन 20 अतिक्रमणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, उनमें बुचड़खाने और पत्थरबाजों के घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण शामिल हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजों के घरों से एक एयरगन, कई धारदार हथियार एवं छतों पर रखे पत्थर मिले हैं। हथियारों को जब्त करने के साथ ही पत्थरों को आबादी से दूर फेंका गया।

तीन दिन का समय दिया गया था इससे पहले अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर तीन दिन का समय दिया गया था। नोटिस की अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद शुक्रवार को कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह छह बजे प्रारंभ हुई जो दोपहर तीन बजे तक चली। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। चौमू नगर परिषद के निरीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद कार्रवाई की गई।

पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मामले में फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हथियार मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। प्रशासन से सहमति के बाद मुस्लिमों ने किया पथराव 25 दिसंबर, 2025 को चौमू बस स्टैंड के निकट स्थित मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन एवं मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों के बीच सहमति हुई थी। सहमति के बाद यातायात में बाधक अवैध रूप से बनी दीवार को हटाया गया था।