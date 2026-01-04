Language
    राजस्थान में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से पकड़ा गया संदिग्ध मौलवी, एटीएस ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:43 PM (IST)

    एटीएस ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध मौलवी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी गतिविधियों की सूचना पर बेरी गांव से ...और पढ़ें

    जानकारी के अनुसार पकड़ा गया मौलवी अली खान बीकानेर का निवासी है

    जागरण संवाददाता, जयपुर। एटीएस ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट राजस्थान के जैसलमेर में संदिग्ध मौलवी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं मिलने पर एटीएस ने शनिवार रात जैसलमेर के बेरी गांव से मौलवी को गिरफ्तार किया।

    गिरफ्तारी के बाद रविवार को मौलवी को जयपुर लाकर पूछताछ की गई है। मौलवी की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया रिपोर्ट मिली थी। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया मौलवी अली खान बीकानेर का निवासी है।

    पिछले कई दिनों से अली खान पर नजर रखी जा रही थी। एटीएस अब इसकी जांच कर रही है कि क्या मौलवी किसी स्लीपर सेल का हिस्सा है या फिर जासूसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जैसलमेर में पिछले दिनों एक पाक नागरिक को भी पकड़ा गया था।