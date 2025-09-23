Language
    तरनतारन में सोशल मीडिया पर लहराया हथियार, हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल; 13 के खिलाफ मामला दर्ज

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:01 PM (IST)

    भिखीविंड में इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराने और गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। थाना खालड़ा पुलिस ने वीडियो प्रसारित होने के बाद 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी प्रीत इंद्र सिंह ने बताया कि गांव राजोके के कुछ लोगों ने हथियार लहराते हुए हवाई फायर करने का वीडियो अपलोड किया था।

    तरनतारन में सोशल मीडिया पर लहराया हथियार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, भिखीविंड। इंटरनेट मीडिया पर हथियार लेकर लहराने व गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होते ही थाना खालड़ा की पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सब डिवीजन भिखीविंड के डीएसपी प्रीत इंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी सुरसिंह प्रभारी कुलविंदरपाल सिंह को सूचना मिली थी कि गांव राजोके से संबंधित कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर वीडियो अपलोड की, जिसमें करीब 13 लोग हथियार हवा में लहराते हुए हवाई फायर कर रहे हैं।

    एएसआइ कुलविंदरपाल सिंह ने वीडियो कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाद में पता चला कि पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार रविंदर सिंह उर्फ रूबी निवासी गांव फरंदीपुर है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है।