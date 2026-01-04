केमिस्ट से मांगी 10 लाख की रंगदारी, इनकार पर बाइक सवारों ने दुकान पर चलाईं गोलियां; तरनतारन में दहशत

जागरण संवाददाता, तरनतारन। विदेश बैठे गैंग्सटरों द्वारा अपने गुर्गों के माध्यम से लगातार गोलियां चलवाई जा रही हैं। शनिवार की शाम को शहर के सूरज मेडिकल स्टोर पर बाइक सवार तीन लोगों ने गोलियां चलाईं। हालांकि जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन शहर में माहौल आतंकित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपितों की पहचान कर ली है।

सरहाली रोड स्थित केमिस्ट बीरु राम ने बताया कि गुरुवार की दोपहर को उसके व्हाट्सएप पर काल आई। काल करने वाले ने खुद को गैंग्सटर प्रभ दासूवाल बताते कहा कि तुम्हारे पास बहुत धन है, मुझे पैसों की सख्त जरुरत है। तुम 10 लाख की राशि तैयार रखो, जो मेरे आदमी आकर ले जाएंगे।