    केमिस्ट से मांगी 10 लाख की रंगदारी, इनकार पर बाइक सवारों ने दुकान पर चलाईं गोलियां; तरनतारन में दहशत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:38 PM (IST)

    तरनतारन के सूरज मेडिकल स्टोर पर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने वालों की पहचान हो गई है। विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के गुर्गों ने केमिस्ट बीरू ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रंगदारी लिए मेडिकल स्टोर पर गोलियां चलाने वालों की पहचान (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। विदेश बैठे गैंग्सटरों द्वारा अपने गुर्गों के माध्यम से लगातार गोलियां चलवाई जा रही हैं। शनिवार की शाम को शहर के सूरज मेडिकल स्टोर पर बाइक सवार तीन लोगों ने गोलियां चलाईं। हालांकि जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन शहर में माहौल आतंकित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपितों की पहचान कर ली है।

    सरहाली रोड स्थित केमिस्ट बीरु राम ने बताया कि गुरुवार की दोपहर को उसके व्हाट्सएप पर काल आई। काल करने वाले ने खुद को गैंग्सटर प्रभ दासूवाल बताते कहा कि तुम्हारे पास बहुत धन है, मुझे पैसों की सख्त जरुरत है। तुम 10 लाख की राशि तैयार रखो, जो मेरे आदमी आकर ले जाएंगे।

    बीरु राम ने रंगदारी देने से मना करते काल काट दी। शनिवार की रात साढे सात बजे वह अपनी दुकान पर मौजूद था। टी प्वाइंट की तरफ से एक बाइक दुकान के बाहर आकर रुकी। जिस पर सवार तीन युवक उतरे। एक ने पिस्टल से दुकान पर तीन गोलियां दागीं। जिसके बाद आरोपित फरार हो गए।