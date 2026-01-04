Language
    तरनतारन में स्वच्छ भारत मुहीम का उड़ा मजाक, बोहड़ी चौक के शौचालय पौने 2 साल बाद भी अधूरे; लगा गंदगी का अंबार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:06 PM (IST)

    पौने दो वर्ष बाद भी बोहड़ी चौक में नहीं बन पाए सार्वजनक शौचालय (फोटो: जागरण)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। गुरु नगरी के चौक-चोराहों में जनता के लिए सार्वजनक शौचालय बनाने का इसलिए लक्ष्य रखा गया था कि स्वच्छ भारत मुहिम को पूरी तरह से कामयाब बनाया जा सके। वर्षों से पावरकाम के कब्जे में चली आ रही बेशकीमती जमीन की पुरानी इमारत को गिराकर सार्वजनक शौचालय बनाने का कार्य मरहूम विधायक कश्मीर सिंह सोहल ने 14 मार्च 2024 को आरंभ करवाया था, लेकिन पौने दो वर्ष का समय गुजर जाने के बाद यह शौचालय लोकर्पित नहीं हो पाए। उलटा, आसपास फैली गंदगी स्वच्छ भारत मुहिम का मजाक उड़ा रही है।

    महात्मा गांधी म्युनिसिपल पार्क, नगर कौंसिल की पानी वाली टंकी के पास सार्वजनक शौचालय की सुविधा है। इसके अलावा श्री गुरु अर्जन देव खालसा कालेज स्कूल की ग्राउंड समीप एक सार्वजनक शौचालय है। बढ़ती आबादी व गुरु नगरी में लोगों की आमद को मुख्य रखते हुए तत्कालीन विधायक कश्मीर सिंह सोहल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनक शौचालय बनाने का बीड़ा उठाया था।

    शहर के बोहड़ी चौक में वर्षों से जो सार्वजनक शौचालय बना था, उसे बेवजह तोड़ दिया गया। नतीजन शौचालय की सुविधा से क्षेत्र के दुकानदार व राहगीर वंछित हो गए। 2022 में विधायक बनते ही डा सोहल ने स्वच्छ भारत मुहिम को तवजो देनी शुरु की। बोहड़ी चौक में तोड़े गए सार्वजनक शौचालय के साथ वर्षों से पावरकाम द्वारा शिकायत केंद्र चलाया जा रहा था। जिस पर प्रशासन की डिच चली।

    पावरकाम के विरोध के बावजूद नगर कौंसिल ने उक्त केंद्र तोड़ दिया। विरोध शुरु हुआ तो उक्त जगह पर सार्वजनक शौचालय बनाने का बीड़ा उठाया गया। सोहल ने 14 मार्च 2024 को सार्वजनक शौचालय बनाने बाबत आधारशिला रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह छह माह में मुकम्मल होगा, लेकिन पौने दो वर्ष गुजर जाने के बावजूद सार्वजनक शौचालय चालू नही हो सका।