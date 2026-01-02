Language
    पंजाब में शादी के 14 दिन पहले सहेली संग भागी लड़की, डीएसपी बोले- लड़कियां बालिग, जांच महिला अधिकारी को सौंपी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:30 AM (IST)

    तरनतारन में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां लखविंदर कौर अपनी सहेली सुनीता के साथ शादी से 14 दिन पहले भाग गई। लखविंदर की मां ने बताया कि सुनीता समलैं ...और पढ़ें

    Hero Image


    घर से भागी सुनीटा राटा और लखविंदर कौरl सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। समलैंगिक विवाह को भले ही कानूनी तौर पर मान्यता मिल चुकी है, लेकिन हमारा समाज अभी भी इस विवाह के पक्ष में हामी भरने को तैयार नहीं। तरनतारन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मजदूर परिवार से संबंधित लखविंदर कौर का 14 जनवरी को विवाह तय किया गया था, लेकिन उसकी सहेली सुनीता समलैंगिक विवाह करवाना चाहती थी।

    स्वजन नहीं मानें तो दोनों लड़कियां घर से भाग गईं। एक सप्ताह पहले की उक्त घटना के मद्देनजर मामला पुलिस के पास अभी विचाराधीन है। तरनतारन के मुरादपुरा क्षेत्र से संबंधित लखविंदर कौर के साथ सरकारी हाई स्कूल में इसी मोहल्ले से संबंधित सुनीता नामक लड़की पढ़ती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सुनीता खुद को राटा नामक युवक करार देते हुए लड़कों वाला पहरावा पहनती थी।

    उधर, लखविंदर कौर की सगाई खडूर साहिब निवासी युवक से हो गई। दोनों परिवारों ने 14 जनवरी को आनंद कार्य का समय तय किया। लखविंदर कौर की मां मनजीत कौर ने बताया कि लड़की के कन्यादान को लेकर सारी तैयारियां कर ली गईं। यहां तक कि कर्ज उठाकर बेटी के दहेज में दिया जाने वाला सामान भी खरीद लिया गया।

    विवाह के कार्ड छपने के लिए दे दिए गए। इस दौरान सुनीता ने लखविंदर कौर की मां को कहा कि वह विवाह नहीं होने देगी, क्योंकि वह दोनों (लखविंदर कौर व सुनीता) आपस में प्यार करती हैं व समलैंगिक विवाह करवाएंगी।

    मनजीत कौर ने सुनीता की बात को हल्के में लिया। 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे लखविंदर कौर को सुनीता अपने साथ ले गई। दोनों परिवारों ने उन्हें ढूंढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मनजीत कौर ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि सामाजिक तौर पर उसका परिवार बेइज्जत हो रहा है।

    सुनीता ने साजिश के तहत अपने स्वजनों से मिलकर लखविंदर कौर को मना लिया। कानूनी कार्रवाई की मांग करते मनजीत कौर ने इंसाफ की दुहाई दी है। सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह कहते हैं कि थाना सिटी में ऐसी एक शिकायत मिली है। जिसकी जांच महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। डीएसपी ने माना कि घर से भागी दोनों लड़कियां बालिग हैं। फिर भी कानूनी राय ली जा रही है।


    घर से भागी लखविंदर कौर व सुनीता राटा l सौ. स्वजन
    डीएसपी बोले- लड़कियां बालिग, जांच महिला अधिकारी को सौंपी
    Click here to enlarge image