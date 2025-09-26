Language
    तरनतारन में दो भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:26 PM (IST)

    तरनतारन में गुरुद्वारा बीबी भानी जी के पास निजी रंजिश के चलते निशान साईं अरोड़ा नामक युवक को गोली मार दी गई। गर्दन के पास गोली लगने से घायल हुए युवक को अमृतसर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जस्सा सिंह के बेटे भीमा सिंह और सन्नी बाबा पर अपने साथी के साथ मिलकर गोली चलाने का आरोप है।

    तरनतारन में दो भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर युवक को मारी गोली। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। शहर के गुरुद्वारा बीबी भानी जी के पास शुक्रवार देर रात निजी रंजिश के चलते निशान साईं अरोड़ा नामक एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    प्रिंस अरोड़ा के बेटे निशान साईं अरोड़ा पर यह हमला निजी रंजिश के चलते किया गया बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गहन जांच में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार, जस्सा सिंह के बेटे भीमा सिंह और सन्नी बाबा ने अपने साथी गुरप्रीत सिंह घुल्ली के साथ मिलकर निशान साईं अरोड़ा पर गोली चलाई।

    गोली निशान साईं अरोड़ा की गर्दन के पास से आर-पार हो गई। लहूलुहान युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अमृतसर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर सीआईए स्टाफ की एक टीम वहां पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी।

    हालांकि, अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई। एसपी रिपुतपन सिंह का कहना है कि यह मामला निजी रंजिश का नतीजा लग रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।