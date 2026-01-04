Language
    अकाली दल का मिशन 2027 तेज, SOI का ढांचा मजबूत करने के लिए सुखबीर बादल की मंजूरी से बड़ी नियुक्तियां

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल ने मिशन 2027 के तहत स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसओआइ) के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर गुरप्रीत सि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मिशन 2027 के तहत एसओआइ की राष्ट्रीय इकाई से लेकर पंजाब स्तर पर नियुक्तियां

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की ओर से मिशन 2027 के तहत पार्टी के जत्थेबंदक ढांचे को मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया (एसओआइ) के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना व प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह ढिल्लों ने शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अनुमति के बाद जत्थेबंदक ढांचा घोषित कर दिया।

    गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने बताया कि मेहनती विद्यार्थी नेताओं को विभिन्न जोन के तहत जिम्मेदारियां दी गई हैं। मालवा जोन 1 में फिरोजपुर, फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा जिला शामिल करके जशन औलख को अध्यक्ष बनाया गया है। मालवा जोन 2 में जिला मोगा, लुधियाना, बरनाला व मलेरकोटला को शामिल करके अर्श माणकवाला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

    मालवा के जोन नंबर तीन में जिला रोपड़, मोहाली, श्री फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरुर के अलावा पुलिस जिला खन्ना को शामिल करके कुलबीर सिंह झिंझर को अध्यक्ष बनाया गया है। दोआबा जोन की जिम्मेदारी सुखजिंदर सिंह औजला को दी गई है। जबकि माझा जोन में हरकमल सिंह भूरे गिल को वर्किंग अध्यक्ष बनाया गया है। चंडीगढ़ यूटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तरनदीप सिंह चीमा को दी है।