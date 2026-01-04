अकाली दल का मिशन 2027 तेज, SOI का ढांचा मजबूत करने के लिए सुखबीर बादल की मंजूरी से बड़ी नियुक्तियां

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की ओर से मिशन 2027 के तहत पार्टी के जत्थेबंदक ढांचे को मजबूत बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया (एसओआइ) के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना व प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह ढिल्लों ने शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अनुमति के बाद जत्थेबंदक ढांचा घोषित कर दिया।

गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने बताया कि मेहनती विद्यार्थी नेताओं को विभिन्न जोन के तहत जिम्मेदारियां दी गई हैं। मालवा जोन 1 में फिरोजपुर, फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा जिला शामिल करके जशन औलख को अध्यक्ष बनाया गया है। मालवा जोन 2 में जिला मोगा, लुधियाना, बरनाला व मलेरकोटला को शामिल करके अर्श माणकवाला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।