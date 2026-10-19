सचिन पायलट का पंजाब दौरा, आज तरनतारन में गैंगस्टर्स के आतंक से सहमे परिवारों का जानेंगे हाल

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब में गैंगस्टर्स की बढ़ती गतिविधियों और लगातार बढ़ रहे आपराधिक माहौल के बीच कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। इसी सिलसिले के तहत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट सोमवार शाम को तरनतारन जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करने पहुंच रहे हैं।

उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रगट सिंह और पार्टी की अन्य प्रमुख लीडरशिप भी विशेष रूप से मौजूद रहेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरमिंदर सिंह गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में गैंग्सटरों की गुंडागर्दी के कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने और उनकी सुध लेने के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा यह विशेष दौरा तय किया गया है।