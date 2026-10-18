परविंदर झोटा हत्याकांड में इंसाफ तक काली पगड़ी पहनेंगे भाजपा अध्यक्ष केवल ढिल्लों, मानसा मोर्चे को दिया समर्थन

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को लेकर इंसाफ की मांग तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मामले में इंसाफ मिलने तक काली पगड़ी बांधकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक परमिंदर सिंह झोटा को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक वह काली पगड़ी बांधते रहेंगे। भाजपा इस संघर्ष में हर स्तर पर साथ देगी।

शनिवार को केवल सिंह ढिल्लों मानसा पहुंचे थे, जहां वह परविंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने के लिए चल रहे मोर्चे में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की थी कि जब तक मामले में इंसाफ नहीं मिलता, तब तक काली पगड़ियां, काली चुन्नियां और काले झंडे लेकर रोष प्रकट किया जाए।