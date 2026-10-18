अमित शाह 20 अक्टूबर को आएंगे पंजाब, नशाखोरी और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को घेर रहे हैं। वहीं, भाजपा भी इन मुद्दों पर सरकार पर हमलावर है। इस बीच 20 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले भाजपा नेता ने नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जरूरत बताते हुए पंजाब को नशामुक्त बनाने की अपील की है।

भाजपा नेता ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर अमित शाह का पंजाब दौरे पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में निर्णायक कार्रवाई, मजबूत नेतृत्व और युवाओं व भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। उन्होंने पंजाब के लोगों से अमित शाह का समर्थन करने और पंजाब को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के सामूहिक प्रयास पर भरोसा रखने की अपील की।

पोस्ट में आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा गया। भाजपा नेता ने दावा किया कि पंजाब में आप सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जनादेश खो चुकी है। उन्होंने पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने और राज्य का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।