मोहाली गमाडा मामले में ED का बड़ा एक्शन: 238 करोड़ बैंक घोटाले के आरोपी जगमोहन गर्ग अरेस्ट

जागरण संवाददाता, मोहाली। गमाडा की फेज-8 स्थित फूड कोर्ट साइट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तिरूपति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स के प्रमोटर जगमोहन गर्ग को गिरफ्तार करने के बाद सात दिन का रिमांड हासिल किया है।

जांच के केंद्र में 1.13 एकड़ की वह साइट है, जिसे वर्ष 2015 में रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को 32.50 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया था।

आरोप है कि निर्माण नहीं करने पर लगने वाले खर्च, जुर्माने और ब्याज समेत करीब 57 करोड़ रुपये की देनदारी में कंपनी को कथित तौर पर छूट दी गई।

छूट देने की प्रक्रिया की जांच

ईडी इस बात की पड़ताल कर रही है कि इतनी बड़ी वित्तीय राहत किस आधार पर दी गई और इसे मंजूरी देने में किन अधिकारियों की भूमिका रही। एजेंसी आवंटन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी फैसलों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।