अफरीदी के निर्वासन के बाद पंजाब पुलिस का एक्शन, पांच गुर्गे गिरफ्तार; 11 अवैध पिस्तौल और 191 कारतूस बरामद

डिजिटल डेस्क, तरनतारन। इथियोपिया से अफरीदी के निर्वासन के बाद पंजाब पुलिस ने संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के पांच प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 11 अवैध पिस्तौल और 191 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।