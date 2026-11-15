पंजाब में नशेड़ियों पर फूटा लोगों का गुस्सा, लुधियाना के बूथगढ़ में ग्रामीणों ने सड़क पर रगड़वाई नाक

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ अब ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है। थाना मेहरबान के अधीन आते गांव बूथगढ़ में नशे के खिलाफ एकजुट हुए निहंग सिखों और गांववासियों ने दो युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें गुरुद्वारा साहिब के बाहर सड़क पर बैठाकर सार्वजनिक रूप से नाक रगड़वाई और उठक-बैठक करवाई।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक के विरोध करने पर वहां मौजूद निहंग सिख उसे डंडे से पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार, गांववासियों ने दोनों युवकों को नशे के कारोबार से जुड़े होने के संदेह में पकड़ा था। इसके बाद लोगों ने उन्हें अपने घेरे में लेकर सड़क पर बैठा दिया। वायरल वीडियो में दोनों युवकों को जमीन पर नाक रगड़ते और उठक-बैठक करते देखा जा सकता है।