तरनतारन बस हादसा: पांच शवों के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम गठित, मख्यमंत्री भगवंत मान ने जताया शोक

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा से संबंधित दो बड़ों की टक्कर दौरान मारने वाले 5 लोगों के शवों के पोस्टमार्टम की करवाई लिए डॉक्टरी टीम गठित कर दी गई है और सुबह दस बजे तक सारी कार्रवाई पूरी करते यात्रियों कैशव उनके घरों तक पहुंचने लिए गड़िया रवाना कर दी जायेगी।

जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित कस्बा नौशहरा पनुआ के समीप हुए हादसे में एक बाईक सवार महिला,एक बस चालक का सहायक और तीन यात्रियों की मौत हुई है।

उधर, गंभीर घायलों का हाल जानने लिए तरन तारन के डीसी डा निर्मल दुसरा श्री गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर पहुंचे।मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान नेवहदसे पर शोक जाहिर करते घायलों के बेहतर इलाज लिए आदेश जारी किए हैं।

थाना सरहाली कलां में तीर्थ यात्रा से संबंधित बस पीबी 01ए 9912 के चालक को हादसे लिए जिम्मेदार करार देते उसको नामजद कर लिया है।

बता दें कि यह बस अमृतसर से बठिंडा की तरफ जा रही थी जबकि हरिके की तरफ से तीर्थ यात्रा से संबंधित अन्य बस एचआर 55 एबी 8318 तरन तारन की तरफ आते हादसा हुआ। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि हादसे से सभी घायलों किन्हलट में सुधार हो रहा है।