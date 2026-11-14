शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा, कमरे में जाकर चंडीगढ़ नगर निगम कर्मचारी ने लगाया फंदा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम के कर्मचारी ने अपने घर में फंदा लगा लिया। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। विशाल अपनी पत्नी और दो साल के बच्चे के साथ न्यू इंद्रा काॅलोनी स्थित मकान की चौथी मंजिल पर रहता था।

बताया जा रहा है कि उसे शराब पीने की आदत थी। शुक्रवार रात भी उसने शराब पी रखी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका पत्नी के साथ विवाद हो गया। विवाद के बाद विशाल अपने कमरे में चला गया, जबकि उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोने चली गई।