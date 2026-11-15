पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल और बीजेपी में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, इसी महीने हो सकता है गठबंधन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दोबारा गठबंधन की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक, सीटों पर सहमति बन चुकी है और इसी महीने गठबंधन का औपचारिक एलान हो सकता है।

भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल 17 नवंबर को पंजाब आएंगे। वह चंडीगढ़ में प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे को गठबंधन की संभावनाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जल्द मुलाकात हो सकती है।

इसमें सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान गठबंधन के साथ-साथ पंजाब के मुद्दों और नशे की समस्या पर चर्चा हुई थी।

2020 में बीजेपी और अकाली दल के बीच टूटा था गठबंधन अकाली दल ने सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा के साथ करीब 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। पुराने समझौते के तहत विधानसभा चुनाव में भाजपा 23 और अकाली दल 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था।

हालांकि, भाजपा नेताओं के संकेत हैं कि पार्टी गठबंधन में जूनियर पार्टनर की भूमिका स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुखबीर बादल ने भी दो नवंबर को गठबंधन के सवाल पर कहा था कि कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर अन्य दलों के साथ गठबंधन की संभावना खुली रखी थी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने शनिवार को कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। उनके अनुसार, कुछ नेताओं और आम लोगों का मानना है कि गठबंधन से चुनाव जीतना आसान होगा, जबकि भाजपा की कोर टीम के पुराने कार्यकर्ता इसके पक्ष में नहीं हैं।

चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए आरएसएस ने भी संभाला मोर्चा पंजाब में भाजपा की चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए आरएसएस ने सक्रियता बढ़ाई है। शुक्रवार देर शाम चंडीगढ़ में हुई बैठक में 2027 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई।