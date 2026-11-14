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Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल और बासमती चावल के ताजा रेट्स जारी, जानें पंजाब के प्रमुख मंडियों में अनाज-दाल और कपास के भाव

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sat, 14 Nov 2026 08:50 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन और कपास के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया।

पंजाब की मंडियों में अनाज दाल और कपास के ताजा भाव जानें।

पंजाब की मंडियों में अनाज दाल और कपास के ताजा भाव जानें।

HighLights

  1. अमृतसर में बासमती चावल और धान के भाव मजबूत।

  2. खन्ना और जालंधर मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर।

  3. लुधियाना में दालों और तेल-तिलहन के भाव में उतार-चढ़ाव।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन और कपास के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

अमृतसर मंडी में बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल 11,600 से 11,800 रुपये और धान 5,800 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर मजबूती के साथ बिका। वहीं, खन्ना मंडी की बात करें तो वहां गेहूं 2,760 से 2,800 रुपये और जालंधर में गेहूं दड़ा 2,830 से 2,840 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला।

पंजाब की मंडियों में आज के भाव

मंडी / श्रेणी जिंस / उत्पाद भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
खन्ना मंडी गेहूं 2,760 - 2,800
खन्ना मंडी आटा (50 किलो) 1,560 - 1,570
खन्ना मंडी मैदा / सूजी (50 किलो) 1,660 - 1,670 / 1,685 - 1,695
खन्ना मंडी खल सरसों / मक्की बिहार 3,800 / 3,100 - 3,125
लुधियाना मंडी राजमा चित्रा 12,000 - 15,500
लुधियाना मंडी अरहर दाल / दाल मसूर 13,500 - 14,600 / 7,500 - 11,500
लुधियाना मंडी उड़द साबुत / उड़द धोया 11,700 - 12,900 / 12,000 - 12,500
लुधियाना मंडी चना दाल / काबुली चना 9,150 - 9,450 / 9,000 - 13,200
लुधियाना मंडी सरसों तेल / बिनौला तेल 18,900 - 19,000 / 15,800
लुधियाना मंडी जीरा / धनिया / हल्दी 29,500 - 35,000 / 19,000 - 22,000 / 25,200 - 29,000
अमृतसर मंडी बासमती (1121) स्टीम चावल / सेला 11,600 - 11,800 / 10,400 - 10,600
अमृतसर मंडी बासमती 1121 धान / धान (1509) 5,800 - 6,000 / 4,500 - 4,600
अमृतसर मंडी देशी चना / देशी गुड़ पंजाब 8,800 - 8,900 / 5,700 - 5,800
जालंधर मंडी गेहूं दड़ा / चावल परमल कच्चा 2,830 - 2,840 / 4,000 - 4,100
जालंधर मंडी काबुली चना / शर्मिली 9,900 - 14,000 / 10,300 - 10,600
जालंधर मंडी काजू (320 नं. - प्रति किलो) / मखाना 1,020 - 1,040 / 825 - 1,300
बठिंडा मंडी रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन) 6,690 - 6,710
बठिंडा मंडी नई नरमा कपास / बिनौला 8,700 - 9,200 / 4,400 - 4,600
बठिंडा मंडी खल बिनौला / सरसों खल 4,400 - 4,450 / 3,850 - 3,950

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