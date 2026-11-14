Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल और बासमती चावल के ताजा रेट्स जारी, जानें पंजाब के प्रमुख मंडियों में अनाज-दाल और कपास के भाव
पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन और कपास के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया।
HighLights
अमृतसर में बासमती चावल और धान के भाव मजबूत।
खन्ना और जालंधर मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर।
लुधियाना में दालों और तेल-तिलहन के भाव में उतार-चढ़ाव।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन और कपास के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
अमृतसर मंडी में बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल 11,600 से 11,800 रुपये और धान 5,800 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर मजबूती के साथ बिका। वहीं, खन्ना मंडी की बात करें तो वहां गेहूं 2,760 से 2,800 रुपये और जालंधर में गेहूं दड़ा 2,830 से 2,840 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला।
पंजाब की मंडियों में आज के भाव
|मंडी / श्रेणी
|जिंस / उत्पाद
|भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
|खन्ना मंडी
|गेहूं
|2,760 - 2,800
|खन्ना मंडी
|आटा (50 किलो)
|1,560 - 1,570
|खन्ना मंडी
|मैदा / सूजी (50 किलो)
|1,660 - 1,670 / 1,685 - 1,695
|खन्ना मंडी
|खल सरसों / मक्की बिहार
|3,800 / 3,100 - 3,125
|लुधियाना मंडी
|राजमा चित्रा
|12,000 - 15,500
|लुधियाना मंडी
|अरहर दाल / दाल मसूर
|13,500 - 14,600 / 7,500 - 11,500
|लुधियाना मंडी
|उड़द साबुत / उड़द धोया
|11,700 - 12,900 / 12,000 - 12,500
|लुधियाना मंडी
|चना दाल / काबुली चना
|9,150 - 9,450 / 9,000 - 13,200
|लुधियाना मंडी
|सरसों तेल / बिनौला तेल
|18,900 - 19,000 / 15,800
|लुधियाना मंडी
|जीरा / धनिया / हल्दी
|29,500 - 35,000 / 19,000 - 22,000 / 25,200 - 29,000
|अमृतसर मंडी
|बासमती (1121) स्टीम चावल / सेला
|11,600 - 11,800 / 10,400 - 10,600
|अमृतसर मंडी
|बासमती 1121 धान / धान (1509)
|5,800 - 6,000 / 4,500 - 4,600
|अमृतसर मंडी
|देशी चना / देशी गुड़ पंजाब
|8,800 - 8,900 / 5,700 - 5,800
|जालंधर मंडी
|गेहूं दड़ा / चावल परमल कच्चा
|2,830 - 2,840 / 4,000 - 4,100
|जालंधर मंडी
|काबुली चना / शर्मिली
|9,900 - 14,000 / 10,300 - 10,600
|जालंधर मंडी
|काजू (320 नं. - प्रति किलो) / मखाना
|1,020 - 1,040 / 825 - 1,300
|बठिंडा मंडी
|रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन)
|6,690 - 6,710
|बठिंडा मंडी
|नई नरमा कपास / बिनौला
|8,700 - 9,200 / 4,400 - 4,600
|बठिंडा मंडी
|खल बिनौला / सरसों खल
|4,400 - 4,450 / 3,850 - 3,950