Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल और बासमती चावल के ताजा रेट्स जारी, जानें पंजाब के प्रमुख मंडियों में अनाज-दाल और कपास के भाव

खन्ना मंडी गेहूं 2,760 - 2,800

खन्ना मंडी आटा (50 किलो) 1,560 - 1,570

खन्ना मंडी मैदा / सूजी (50 किलो) 1,660 - 1,670 / 1,685 - 1,695

खन्ना मंडी खल सरसों / मक्की बिहार 3,800 / 3,100 - 3,125

लुधियाना मंडी राजमा चित्रा 12,000 - 15,500

लुधियाना मंडी अरहर दाल / दाल मसूर 13,500 - 14,600 / 7,500 - 11,500

लुधियाना मंडी उड़द साबुत / उड़द धोया 11,700 - 12,900 / 12,000 - 12,500

लुधियाना मंडी चना दाल / काबुली चना 9,150 - 9,450 / 9,000 - 13,200

लुधियाना मंडी सरसों तेल / बिनौला तेल 18,900 - 19,000 / 15,800

लुधियाना मंडी जीरा / धनिया / हल्दी 29,500 - 35,000 / 19,000 - 22,000 / 25,200 - 29,000

अमृतसर मंडी बासमती (1121) स्टीम चावल / सेला 11,600 - 11,800 / 10,400 - 10,600

अमृतसर मंडी बासमती 1121 धान / धान (1509) 5,800 - 6,000 / 4,500 - 4,600

अमृतसर मंडी देशी चना / देशी गुड़ पंजाब 8,800 - 8,900 / 5,700 - 5,800

जालंधर मंडी गेहूं दड़ा / चावल परमल कच्चा 2,830 - 2,840 / 4,000 - 4,100

जालंधर मंडी काबुली चना / शर्मिली 9,900 - 14,000 / 10,300 - 10,600

जालंधर मंडी काजू (320 नं. - प्रति किलो) / मखाना 1,020 - 1,040 / 825 - 1,300

बठिंडा मंडी रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन) 6,690 - 6,710

बठिंडा मंडी नई नरमा कपास / बिनौला 8,700 - 9,200 / 4,400 - 4,600