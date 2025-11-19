पंजाब से आप विधायक लालपुरा को झटका, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आप विधायक जसवंत सिंह लालपुरा की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्हें 2021 के एक मामले में दो साल की कैद हुई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। लालपुरा को एक स्थानीय अदालत ने सरकारी कर्मचारी से मारपीट के मामले में दोषी पाया था। अब उनके पास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का विकल्प है।

AAP विधायक लालपुरा की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार (File Photo)